El mes de abril es un mes importante para el equipo de First Dates. Pues, tras años de emisión y cientos de citas por el camino, el programa está a punto de cumplir 9 años de vida en Cuatro. Un hito que muy pocos formatos logran superar. Por ello, y teniendo en cuenta su andadura en la parrilla televisiva española, no es de extrañar que cada vez sean más los solteros que acuden con el objetivo de vivir la experiencia en primera persona. Una aventura donde, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a comensales como María, de 76 años. «Soy una mujer muy alegre, me gusta mucho reírme y gastar bromas», dijo la cocinera jubilada de Madrid.

María cree firmemente que no hay edad límite para volver a enamorarse. Por ello, acudió al programa de Carlos Sobera para probar suerte. Eso sí, lo hizo con las ideas muy claras. «Hoy en día, los hombres solo quieren cama y yo no quiero. Ni ellos pueden ni yo quiero, ya está. Yo pido un hombre que venga conmigo a comprar, a bailar, cenar y a todas esas cosas», dijo en su presentación. Ante sus requisitos, el equipo del programa le concertó una cita con Juan, un soltero de 84 años originario de Madrid. «Soy buena persona, no soy seguidor de las religiones pero sí creo que la mejor fe que puedes tener es ayudar a alguien si puedes», se presentaba el soltero.

La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue agradable, pero la timidez de Juan hizo acto de presencia. «Yo soy tímido y me cuesta hablar con alguien que no conozco», confesó en uno de los totales el participante. «Un hombre muy calladito, en fin, pero bien», comentó ella al respecto. A pesar de ello, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose, por lo que Sobera los acompañó hasta su mesa en el restaurante.

«Busco una pareja para estar acompañado y para todo», le explicaba Juan a su cita. «Bueno, ahora solo quieren cama y cama. Con nuestra edad que quieran tanta cama, no lo entiendo», comentaba la madrileña. Pero, el comensal no estaba de acuerdo con ella. «Yo voy a tener relaciones mientras pueda porque creo que es saludable para el cuerpo. Para mí es algo primordial», le dijo él.

«Para mí es importante, pero todos los días a mi edad no», sentenciaba María. Y es que, la comensal seguía sin comprender dicha motivación de los hombres de su edad. Así pues, la velada fue avanzando y ambos abordaron diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Pero, el punto de la discordia iba a surgir con el tema del deporte.

Juan sobre su cita en ‘First Dates’: «Yo creo que mucho no camina»

Juan le contó a su cita que es un hombre muy activo y que sale a caminar todos los días. Ante ello, María le dijo que ella también. Pero, el madrileño juzgó su físico de la peor manera. Pues, no estaba convencido de la veracidad de sus palabras. «Yo creo que mucho no camina porque si no no tendría el cuerpo que tiene, eso se ve. La he visto muy bajita y gordita», comentó en uno de los totales.

La cita entre ambos no estaba siendo la mejor de todas. Por ello, la soltera se sinceró. «Me he aburrido un poco porque es un hombre que no habla, no cuenta nada y no te pregunta. Pienso que no le intereso», confesó al equipo. «Me gustaría haber tenido atracción por ella, pero no la ha habido», comentó el soltero. Al concluir el encuentro, la decisión final de los participantes fue obvia.

«No tendría una segunda cita porque no me has atraído nada, esperaba una mujer más estilizada que hiciese ejercicio como yo, tú tienes unos kilos de sobra y te aconsejo, como amigo, que los pierdas», sentenció Juan, sin miramientos. «No tendría una cita con Juan porque ha sido muy aburrida la cita y no me ha preguntado nada», comentó María tras rechazar seguir conociéndolo.