Preocupa el estado de salud de Jordi González: «Ha estado más grave de lo que podéis imaginar»

Jordi González se ha convertido desde hace ya casi tres temporadas en una de las caras de TVE, una nueva etapa profesional después de décadas como presentador en Telecinco. Su último proyecto es D Corazón, el espacio de crónica social en el que comparte plató con Anne Igartiburu y numerosos personajes famosos como Lydia Lozano, Javier de Hoyos o Alba Carrillo, entre otros muchos. Pese a que es un indispensable, lo cierto es que hace semanas que los espectadores no le han podido ver en el plató, todo provocado por unos problemas de salud que están siendo más complicados de resolver de lo que se esperaba.

Hace ya semanas que no acude a su puesto de trabajo en el programa de los fines de semana, aunque él quiso hacer una intervención telefónica para tranquilizar a los espectadores. «La semana que viene, en teoría, estoy allí. Ayer empecé a sentirme fatal… No sé qué me pasó, me puse a llorar, a toser… Suele pasar que cuando estás de vacaciones te pones malito», así explicó hace varias semanas ese problema, pero han pasado ya muchos días y sigue sin regresar.

Su ausencia de los platós, la falta de noticia y su desaparición de las redes sociales desde hace ya mucho tiempo, ha provocado que los rumores hayan comenzado a rondar por las redes, especialmente en la etapa de cambios que está viviendo TVE con la llegada de La Familia de la Tele y los cambios que sufrirá Mañaner@s (que eliminará su apartado dedicado al corazón). Pero no parece que haya sido despedido, ya que su entorno apunta a que su salud ha estado más delicada de lo que parecía en un principio.

Aunque el propio Jordi le quitaba importancia, lo cierto es que sus cercanos han estado muy preocupados por su estado. «Ha estado mucho más grave de lo que podéis imaginar», dicen algunos de sus conocidos a Informalia. «Han sido varias las ocasiones en las que la situación fue bastante crítica. En Colombia ingresó en un hospital a los pocos días de llegar porque empezó a encontrarse muy mal, y ha estado ingresado hasta que la situación mejoró. A finales de marzo, los facultativos decidieron que ya podía volar», dicen al citado medio.

Aunque su regreso a España parecía una buena noticia, lo cierto es que una vez aquí tuvo que volver a ser ingresado. «Primero tuvo que pasar por otro centro médico y, cuando se aseguraron de que estaba en condiciones de volver a casa para finalizar la recuperación, le dieron el alta», aseguran.

Esta situación le estaría pasando factura a nivel anímico, aunque no ha perdido las ganas de retomar el trabajo, algo que está deseando hacer lo antes posible. Esta situación recuerda mucho a la vivida por Ángel Llácer, que tras unas vacaciones en Vietnam ha tenido que luchar contra una peligrosa bacteria que entró en su cuerpo tras comer en un puesto callejero, sin ningún tipo de control sanitario.

Lo que parecían unas pequeñas molestias estomacales por culpa de un viaje, se convirtieron en un problema que obligó a pasar por el quirófano varias veces, llegando a estar entre la vida y la muerte. Por si no fuera suficiente, el juez de Tu cara me suena sigue en recuperación, ya que la bacteria bajó hasta la pierna, haciéndole perder gran parte de la masa muscular de los gemelos y el tobillo, por lo que todavía tiene que caminar con mucha precaución y esperando a recuperar los tejidos.