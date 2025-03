La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 18 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 550 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo el sargento Burdina parece tener argumentos para señalar a Cruz como principal sospechosa del intento de asesinato de Jana. Así pues, no duda un solo segundo en encerrarla en una habitación de invitados mientras se registra el palacio en busca del arma. Como no podía ser de otra manera, la Marquesa de Luján se muestra profundamente molesta con la situación, a pesar de que no cree que todos piensen que es la culpable de lo sucedido.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo, ante esta situación, el Marqués de Luján da la orden de prohibir al servicio salir de palacio sin la autorización de Rómulo. La situación se vuelve cada vez más tensa, por lo que Santos no duda un solo segundo en acusar a Petra de que todo ha sido su idea. Por fortuna, Jana parece mejorar. Es entonces cuando Manuel accede a descansar un poco, por lo que Curro decide quedarse a su cargo para cuidarla. Es entonces cuando el joven aprovecha la ocasión para confesarle sus sentimientos por Ángela. Al escuchar su historia, parece que Jana hace muchos esfuerzos para tratar de despertarse y poder responderle. ¿Lo logrará, a pesar de la complicada situación en la que se encuentra?

¿Qué sucede en los capítulos 551, 552 y 553 de ‘La Promesa’ que se emiten hoy, miércoles 19 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo, finalmente, Jana logra recuperar la consciencia. Lo hace aunque de forma breve, pero supone un aliento de esperanza para los habitantes de palacio, ya que están convencidos de que su recuperación va a ser una realidad.

Petra, por su parte, no tarda en arremeter de manera violenta contra Jana. Tras este gesto, Santos no duda en escribir una carta de protesta contra el ama de llaves, aunque no todos están dispuestos a firmarla. El sargento Burdina continúa haciendo su trabajo, mientras que la Marquesa insiste en que es inocente. Lo único que espera es que Jana despierte pronto para que confiese toda la verdad.

Aunque Alonso y Lorenzo intentan defenderla, un último hallazgo provoca que todas las piezas encajen. María Fernández está más cerca de Samuel, mientras que Curro y Ángela optan por no ocultarse. Rómulo reúne varias firmas de los compañeros que se quejan de Petra y se las entrega al Marqués. Él asegura que se ocupará de este asunto, pero no es ahora mismo su prioridad.

Manuel no se separa de Jana, mientras que Curro se siente profundamente afectado por lo sucedido. Es más, no tarda en prometer que va a encontrar a la persona que apretó el gatillo contra la ex doncella. Cruz está en una complicada situación, ya que todas las pruebas que se han reunido apuntan hacia ella. Ella insiste en que es inocente. ¿Le han tenido una trampa? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.