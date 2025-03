No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular! El pasado lunes 17 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 549 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo la situación de Jana continúa siendo bastante grave. A pesar de la situación tan complicada que están atravesando, el doctor ha conseguido arrojar algo de luz respecto al estado de salud de la mujer de Manuel. Curro, inevitablemente, se convierte en el tema principal de conversación entre los habitantes de palacio. Y todo tras haberse publicado una noticia en el periódico que tiene relación con él.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria han podido ser testigos de cómo María Fernández no tarda en llegar a una conclusión, y es que no está pasando por su mejor momento. A pesar de todo, la doncella se da cuenta de que esta situación puede mejorar con el encuentro con Samuel. Jacobo y Martina siguen dando vueltas al asunto que tienen entre manos. Es más, dadas las circunstancias y como consecuencia de la complicada situación de Jana, parece que empiezan a acercar posturas. Es más que evidente que vamos a ser testigos de un giro absolutamente radical en el día a día de los protagonistas de esta historia que ya está marcando un antes y un después.

¿Qué sucede en el capítulo 550 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 18 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo el sargento Burdina no duda un solo segundo en encerrar a la Marquesa de Luján en una habitación de invitados. Tras haber reconocido que el botón le pertenece, no duda en acusarla de ser la principal sospechosa del intento de asesinato de Jana.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ser testigos de cómo el sargento registra el palacio en busca del arma del crimen, que todavía no ha aparecido. Como no podía ser de otra manera, Cruz se muestra profundamente indignada, puesto que no puede creer que sea la principal sospechosa.

Alonso confiesa a su hijo que su madre está en el punto de mira, mientras que Manuel es absolutamente incapaz de creer que Cruz haya sido capaz de hacer algo así. El Marqués da la orden de prohibir al servicio salir del palacio si no es con autorización de Rómulo. Santos, por su parte, acusa a Petra de que haya sido idea suya. Todo ello mientras Jana parece mejorar poco a poco. Mientras Curro se queda cuidándola, le confiesa sus sentimientos por Ángela. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.