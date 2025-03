La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 14 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 548 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo cada vez son más los secretos que han visto la luz en el palacio de los Marqueses de Luján. Evidentemente, las consecuencias no tardan en llegar. ¿El motivo? Alguien ha disparado a Jana. Como no podía ser de otra manera, Manuel no se separa de su lado, procurando en todo momento que tenga las mejores atenciones. Es más, espera la llegada del doctor Gamarra para hacer una valoración de lo ocurrido.

Al fin y al cabo, no solamente está preocupado por la salud de la joven, sino también por la de ese bebé que están esperando. Ahora bien, ¿quién ha intentado acabar con la vida de la ex doncella? Es la pregunta que no deja de hacerse el sargento Burdina, un viejo conocido de la familia, que no tarda en acudir a palacio en busca de respuestas. Así pues, opta por interrogar a todos los que estuvieron presentes en la noche en la que ocurrieron los hechos. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo la única pista que encuentra el sargento es la posible arma, que es la que Alonso guardaba en su despacho. ¡Ha desaparecido! Manuel, por su parte, parece que guarda en su poder una prueba que podría ser la definitiva para poder encontrar al culpable del disparo a Jana. Es un hecho que no va a parar hasta encontrar las respuestas que necesita.

¿Qué sucede en el capítulo 549 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 17 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo, inevitablemente, la situación de Jana continúa siendo muy grave. A pesar de la complicada situación, el doctor ha conseguido arrojar algo de luz respecto al estado de salud de la ex doncella tras tener los resultados de algunos exámenes.

Curro acaba convirtiéndose en el tema de conversación principal entre los habitantes de palacio, y todo tras haberse dado cuenta que se ha publicado una noticia en el periódico sobre él. Lejos de que todo quede ahí, María Fernández se da cuenta de que no está pasando por su mejor momento, ni mucho menos.

Aun así, la doncella se da cuenta de que la situación solamente puede mejorar con el encuentro con Samuel tras su regreso a palacio. Martina y Jacobo continúan dando vueltas al asunto que tienen entre manos, pero el estado en el que se encuentra Jana va a facilitar que acerquen posturas. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.