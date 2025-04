Real Madrid de Baloncesto – París: a qué hora es y dónde ver el partido de la Euroliga en directo por TV y online

Tras una fase irregular de la máxima competición continental el Real Madrid de baloncesto acabó en la séptima posición, por lo que se medirá al París, que acabó octavo, en el play in de la Euroliga. En el caso de ganar los de Chus Mateo se clasificarán automáticamente para el play off de este torneo, mientras que si pierden frente a los parisinos tendrán una nueva oportunidad el próximo viernes. Los de Concha Espina esperan no tener que llegar a ese choque y es por ello que lo darán todo en el Movistar Arena contra los galos en esta eliminatoria que es a partido único. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo de los madridistas ante los parisinos.

Horario del Real Madrid de baloncesto – París: el play in de la Euroliga

El Real Madrid de baloncesto recibe en el Movistar Arena al París para disputar el partido que corresponde al play in de la Euroliga. Los madridistas acabaron séptimos, mientras que los galos terminaron séptimos, por lo que en esta eliminatoria, que es a choque único, se decidirá qué equipo pasa directamente a los play offs de la máxima competición continental de este deporte. El que pierda este choque tendrá una oportunidad más de clasificarse para la siguiente ronda, pero para ello tendrá que verse las caras con el ganador del cruce entre el Bayern de Múnich y el Estrella Roja. Es por ello que dependiendo de por qué vía se clasifiquen para la próxima fase del campeonato se enfrentarán a Olympiacos o Fenerbahce. El último precedente entre los de Concha Espina y parisinos fue a hace unas dos semanas, cuando se vieron las caras en la capital de España con una victoria agónica de los de Chus Mateo por 105 – 104.

La Euroliga ha programado este apasionante Real Madrid de baloncesto – París correspondiente al play in de esta competición fue programado para este martes 15 de abril. El horario escogido por la organización fue el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa para que el choque arranque puntualmente en el Movistar Arena madrileño.

Dónde ver por TV el Real Madrid de baloncesto – París del play in de la Euroliga

El medio de comunicación que se hizo con los derechos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes encuentros de la máxima competición continental fue Movistar+. Este Real Madrid de baloncesto – París del play in de la Euroliga se podrá ver en directo a través de los canales Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes, estando los dos primeros incluidos en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que para el tercero habría falta estar suscrito.

Por otro lado, todos aquellos aficionados del conjunto blanco y amantes de este deporte podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid de baloncesto – París del play in de la Euroliga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en diferentes dispositivos como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs, así como también se podrá acceder a la página web mediante un ordenador.

Dónde se juega el Real Madrid de baloncesto – París del play in de la Euroliga

El Movistar Arena, conocido anteriormente como el Wizink Center, que está situado en el barrio capitalino de Goya, será el pabellón donde se celebre este apasionante y vital Real Madrid de baloncesto – París del play in de la Euroliga. Este recinto fue inaugurado en el año 2005 y en sus gradas caben unos 13.000 aficionados cuando se trata de partidos de este deporte, mientras que para conciertos u otras modalidades deportivas cambiaría esa cifra.

Hay que recordar que el Movistar Arena es uno de los pabellones más importantes de la capital española, habiéndose celebrado allí una gran cantidad de eventos. Entre otros, destacan los conciertos, donde los mejores artistas nacionales e internacionales han actuado allí. En las próximas semanas y meses actuarán cantantes como Leiva, Joaquín Sabina, Dua Lipa o Marc Anthony entre otros muchos.

Así queda la Euroliga

Play in

Real Madrid de baloncesto – París. Martes 15 de abril a las 21:00 horas.

Bayern de Múnich – Estrella Roja. Martes 15 de abril a las 20:30 horas.

Perdedor del Real Madrid de baloncesto o París contra el ganador del Bayern de Múnich – Estrella Roja. Viernes 18 de abril.

Play offs