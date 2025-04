La alineación del Barcelona para medirse al Borussia Dortmund en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League será la mejor posible que tiene a su alcance Hansi Flick para evitar sorpresas. Eric García puede ser la gran novedad en el centro de la defensa. Podría ocupar el sitio de Iñigo Martínez, que está apercibido de sanción. El tridente ofensivo apunta de nuevo a salir de inicio y en el centro del campo Gavi puede completar el once culé.

El Barcelona visita por segunda vez esta temporada el Signal Iduna Park. La primera fue en la Fase Liga y con un doblete de Ferran Torres ganó al equipo alemán. Ahora regresa al estadio germano tras golear, por 4-0, al Borussia en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

La remontada alemana, con este resultado, parece imposible, pero Hansi Flick no se fía para nada de este Borussia Dortmund y de un entrenador que conoce muy bien. Por ello saldrá con su mejor once posible. El que no podrá estar es Alejandro Balde, que se lesionó en Butarque el pasado sábado y que podría estar entre dos y tres semanas de baja.

La alineación del Barcelona comienza en la portería con Szczesny. El portero polaco será el encargado de defender la portería culé. Vuelve al escenario en el que dejó el fútbol con la Juventus. Ahora su vida ha cambiado por completo y sueña con ganar grandes títulos con el Barça. De hecho, no conoce la derrota desde que debutó con el equipo a primeros de 2025.

En la defensa del Barcelona habrá más novedades en la alineación culé. Con la baja de Balde, el titular en el lateral izquierdo será Gerard Martín. El otro lateral será para Koundé. Y en el centro de la defensa culé la novedad podría ser Eric García. También Araujo podría salir de inicio para no arriesgar con Iñigo Martínez que está apercibido. El otro central titular será Pau Cubarsí.

En el centro del campo, la novedad en el once del Barcelona podría ser Gavi tras serlo Fermín López en los dos últimos partidos del equipo blaugrana. Junto al andaluz saldrán de inicio De Jong y Pedri.

Y la alineación del Barcelona culmina con el tridente de lujo del equipo catalán. Lamine Yamal estará en una banda, Raphinha jugará en la otra y Lewandowski será la punta de lanza ante el Borussia Dortmund.

Alineación del Barcelona en Dortmund

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Borussia Dortmund en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League en el Signal Iduna Park: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Eric, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Gavi; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.