La alerta con Iñigo Martínez en Dortmund que hace dudar a Flick

Iñigo Martínez es el único jugador de la primera plantilla del Barcelona que está apercibido para el partido de este martes en Dortmund contra el Borussia correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Si el central culé juega y ve una cartulina amarilla, se perdería una posible ida de semifinales en este torneo. Por ello, Hansi Flick duda con alinear en su once titular a su mejor defensa central tras el 4-0 cosechado en la ida.

El Barcelona visita este martes el Signal Iduna Park en la vuelta de los cuartos de la Liga de Campeones tras el 4-0 de la ida en Montjuic. El cuadro culé destrozó al alemán y es muy complicado pensar en una hipotética remontada. El Borussia afirma que lo va a intentar, pero la dificultad ante un equipo que no conoce la derrota en 2025 es máxima.

La principal duda de Hansi Flick para este partido, además de evitar sorpresas ante un equipo que conoce muy bien tras su etapa en Alemania, es si poner o no como titular a su mejor defensa central para este partido. El entrenador germano, a pesar del 4-0, no se fía de este Dortmund y es evidente que saldrá con su mejor once posible. Pero el tema de Iñigo Martínez es diferente a todos.

Iñigo Martínez está apercibido de sanción y si ve una amarilla este martes contra el Dortmund se perdería la ida de las semifinales de la Champions si el Barcelona logra avanzar. Y todo apunta a ello. Por ello la duda de Flick es tan importante. Si arriesga con él y termina siendo sancionado, la baja para un partido de una dificultad mayor podría ser capital. La otra opción sería dejarlo en el banquillo confiando en otros compañeros con un 4-0 en el marcador global.

Alerta amarilla con Iñigo Martínez

El tema es que Iñigo Martínez es el mejor defensa que tiene ahora el Barcelona en sus filas. Y con la baja de Balde, ya ha perdido Flick a uno de sus defensas titulares para este partido. Y quizás no quiera perder más. Para sustituir al defensa vasco las opciones pueden estar entre Araujo y Eric, y ambos terminaron con molestias en Butarque, aunque estarían para jugar ante el equipo de Kovac.

Iñigo ya aguantó todo el partido de ida contra el Dortmund en Montjuic sin ver tarjeta. Y el pasado sábado en Leganés tampoco vio amarilla en un partido donde arriesgó mucho e incluso tuvo una acción salvadora ante Munir en el minuto 90 siendo el último hombre y robándole una pelota por detrás al delantero pepinero.

A favor de Iñigo y Flick, la última tarjeta amarilla que vio el central culé entre todas las competiciones fue el pasado 5 de marzo en Champions contra el Benfica. Precisamente esa tarjeta en la ida de octavos vista en el descuento del primer tiempo es la que tiene apercibido a uno de los jugadores más importantes en el actual Barça.