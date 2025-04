Szczesny asume su futura suplencia cuando regrese Ter Stegen: «No hay muchos porteros de su nivel»

Szczesny compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Signal Iduna Park este lunes para analizar el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Borussia Dortmund. El Barcelona tendrá que defender ante los alemanes una renta de 4-0 de la ida.

La rueda de prensa comenzó sin calentamientos y con una pregunta directa sobre el lío de la portería si Ter Stegen se recupera antes de terminar la temporada: «Estoy aquí para sustituir a Marc, pero quiero jugar esta competición. Respeto la opinión si fuese de la otra manera, tenemos una buena relación».

También habló Szczesny sobre su contrato con el Barcelona: «No es algo en lo que piense demasiado, tengo contrato hasta final de temporada y me centro en jugar los partidos. No quiero perder mi energía en negociaciones de contrato o de futuro. Quiero centrarme en el equipo contra el que nos toca jugar mañana y dar mi mejor versión».

«He jugado otros partidos anteriormente en la Champions, pero todos estamos en la misma situación: queremos gestionar de la mejor manera posible la presión. Hemos jugado contra un equipo muy difícil, queremos seguir concentrados. No tenemos motivos para pensar en la derrota», dijo el guardameta polaco.

«Con la edad, uno gestiona diferente la presión. Ellos quizá se muestran más entusiastas. Yo me mantengo más tranquilo, mi castellano no es todavía bueno para poder ayudarles. Con la actitud sí intento hacerlo», comentó Szczesny ante la prensa.

«Me gusta el hecho de ganar. Hace unos meses estaba en la playa y no quería jugar a fútbol y ahora estoy en uno de los mejores equipos de Europa. El tiempo que invertimos entrenando es increíble, me gusta mucho. El ganar, es lo que más me gusta», valoró el portero del Barcelona.

Sobre la posibilidad de ganar el triplete tras estar retirado: «Quiero ganar trofeos grandes. Cada vez estoy más cerca de ganar esta competición. Cogeré y aprovecharé esta oportunidad para lograr algo muy importante para el club».

«No tengo tiempo suficiente para explicar mi rutina porque es muy larga, la empecé en Italia hace tiempo. Meditar me ayuda mucho en mi día a día, con mi familia e hijos. Lo recomiendo encarecidamente a todos los profesionales, te ayuda a tener una mejor actitud. Puede ayudar a mejorar las capacidades y habilidades. Si sabes como gestionar la presión, puede ser algo muy bueno», confesó Szczesny.

«Estaba jugando al golf con mi hijo. Antes de ese momento, ya había recibido alguna señal. Es extraño, no creo que haya muchos jugadores a los que les haya llamado el Barça estando en una situación así, pero fue muy natural», comentó el portero polaco sobre el momento de su fichaje por el Barcelona.

Sobre el cariño de la afición: «Estas cosas pueden pasar muy rápido si vas mejorando tu rendimiento. Entiendo que puedan estar contentos conmigo».

Más sobre Ter Stegen: «Marc está jugando a un nivel muy alto desde hace tiempo, creo que tiene un nivel muy muy alto. Hacer una comparación entre ambos no tiene ningún sentido. Está regresando a los entrenamientos después de una lesión muy grave. Cuando esté recuperado, no habrá muchos porteros que puedan competir con su nivel».

«La primera llamada que recibí fue de Robert. Durante las primeras semanas me ayudó mucho para llegar a Barcelona con mi familia. Tuve mucha suerte de poder coincidir con él en el Barça y, también, con un grupo diverso de personas que me ayudó mucho. Fue una transición difícil tras dejar el fútbol. Robert y su familia, junto a otros amigos, fueron un verdadero apoyo», culminó Szczesny ante los medios.