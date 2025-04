El sorprendente récord histórico de Johan Cruyff con el Barça que está a punto de superar Szczesny

Wojciech Szczesny ha irrumpido en la historia reciente del Barça de una forma tan inesperada como impactante, a punto de romper el récord de una leyenda. El guardameta polaco, que llegó al club en un contexto de urgencia tras la lesión de larga duración de Marc-André Ter Stegen, con bajas expectativas en él, no sólo ha cumplido con creces su papel de sustituto, sino que ha iniciado un camino estadístico que lo sitúa ya entre los nombres más ilustres que han vestido la camiseta azulgrana.

En apenas cuatro meses desde su debut, Szczesny está a un único partido de igualar un hito que ostenta nada menos que Johan Cruyff: 23 encuentros consecutivos sin conocer la derrota con el Barça en sus primeros partidos como azulgrana. Desde su estreno oficial el pasado 4 de enero ante el Barbastro en la Copa del Rey, Szczesny ha disputado 22 encuentros con un balance de 19 victorias y tres empates.

Se trata de un rendimiento sobresaliente que lo coloca no sólo como una de las piezas clave del equipo de Hansi Flick, sino también como una de las grandes sorpresas en el panorama español y europeo. El ex de Arsenal y Juventus, entre otros, ha sido titular en duelos de alta exigencia en Liga, Copa y Champions League, y siempre con un denominador común: el Barça no pierde con él bajo los palos.

La estadística habla por sí sola. De esos 22 partidos, el Barça ha mantenido la portería a cero en 12 ocasiones. Szczesny ha encajado sólo 18 goles, lo que arroja un promedio de 0,81 tantos por partido en un Barça de récord. Un dato que evidencia su solidez y que lo sitúa entre los porteros más eficaces del Viejo Continente en lo que va de año. De hecho, desde su debut en la Liga, es el segundo guardameta con mejor porcentaje de porterías a cero entre las cinco grandes ligas europeas, sólo superado por Finn Dahmen, con el Augsburgo en la Bundesliga.

El récord que podría igualar en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Borussia Dortmund, donde los culés tienen todo a favor, tiene una carga simbólica especial. Johan Cruyff, mito eterno del club, acumuló 23 partidos consecutivos sin perder en sus primeros compromisos como jugador azulgrana en la temporada 1973/74. Por delante de esa cifra, sólo quedan los registros de Paulinho (25 partidos sin perder en 2017/18) y Cesc Fábregas, que ostenta el récord absoluto con 30 partidos invicto en su estreno con el Barça en la campaña 2011/12.

El impacto de Szczesny no se limita a los datos y este récord con el Barça. Su figura transmite aplomo, liderazgo y serenidad. Su integración en el equipo ha sido inmediata y su rendimiento ha disipado cualquier duda sobre su estado físico tras haber estado retirado del fútbol profesional durante unos pocos meses. Desde el vestuario lo conocen como Tek, y tanto el cuerpo técnico como sus compañeros valoran su profesionalidad y experiencia, dos factores que han sido clave para mantener la estabilidad defensiva del equipo en un tramo decisivo de la temporada.

En un gesto de realismo y humildad, el propio Szczesny ha reconocido públicamente que su rol en el equipo es circunstancial y que, cuando Ter Stegen esté en condiciones de regresar, aceptará sin problemas volver al banquillo. «Vine para sustituir a Marc y no tendría ningún problema si él vuelve y ocupa su sitio», aseguró recientemente el jugador que está a punto de desbancar uno de los récords del mismísimo Johan Cruyff.