Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en la tarde de este lunes desde la sala de prensa del Signal Iduna Park con motivo del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El Barcelona tendrá que defender el 4-0 de la ida ante el Borussia Dortmund.

El entrenador alemán comenzó hablando sobre el posible lío en la portería que se le viene entre Ter Stegen y Szczesny: «En el fútbol puede pasar de todo, no te puedo responder al 100%».

«Intentaremos jugar con nuestro nivel máximo, tenemos un buen equipo. Creo que en partidos como estos, tenemos que estar muy centrados y jugar tal y como sabemos», señaló el entrenador del Barcelona en sala de prensa.

«Tenemos suerte de llegar con ventaja porque el partido de mañana será muy difícil. Quiero que mi equipo disfrute de jugar contra uno de los equipos más importantes de toda Europa. Queremos hacer un buen partido y queremos mantener el nivel del 4-0 de la ida», mantuvo el técnico alemán.

Sobre el regreso de Dani Olmo: «Ya veremos mañana si puede jugar o si se puede recuperar para el fin de semana. Su calidad nos ayuda muchísimo, pero a veces no podemos contar con él para que no acumule tantos minutos, pero estamos muy contentos con él».

También habló sobre Lewandowski: «Se nota tener un jugador de su nivel en el equipo. Es muy profesional y tiene mucha experiencia. Contamos mucho con él y día a día muestra como es y tiene todos los parámetros que le hacen un buen jugador. Es un gran ejemplo para el resto».

Sobre el estado físico de su plantilla: «Es una cosa que ya he dicho. Queremos que todos estén disponibles y no me canso de repetir que estos futbolistas son fantásticos y quieren estar siempre. Quiero darles la oportunidad de disputar una final».

«No vivo en el pasado, solo en el presente. Si es la Liga, la Champions, la Copa… Todo esto es cosa del futuro y tenemos que concentrarnos en el partido contra el Dortmund. Es la tarea que tenemos entre manos. Todo el resto es cosa del futuro», reiteró el entrenador del Barça.