Supervivientes 2025 se está convirtiendo en una de las ediciones más seguidas de los últimos años pero, a su vez, también está siendo una de las más duras para los concursantes. Desde que se estrenó, los robinsones han tenido que hacer frente a situaciones extremas. Un claro ejemplo lo encontramos en los numerosos frentes que han azotado los Cayos Cochinos de Honduras en las últimas semanas, lo que ha complicado aún más la convivencia. Entre otras cuestiones, porque las tormentas ponían en jaque algo tan esencial para ellos como es el fuego. Pero si hay algo que están llevando francamente mal es la falta de alimento, hasta tal punto que se ha producido algún que otro desmayo. Recientemente, Joshua Vázquez ha preocupado muchísimo a sus compañeros al verse obligado a tumbarse en la playa, visiblemente mareado. Es evidente que el diseñador, así como el resto de participantes, empiezan a estar al límite de sus fuerzas.

A pesar de que quieren seguir luchando en esta aventura, hay veces que el cuerpo no les responde. Eso es exactamente lo que le ha ocurrido al ganador de la tercera edición de Maestros de la Costura. Todo ocurrió cuando el grupo se dispuso a tener una nueva jornada de pesca para tratar de hacerse con la mayor cantidad de peces posibles. Al regresar a la playa, se encontraron a Joshua Vázquez tirado en la playa, muy mareado. Algo que preocupó muchísimo a sus compañeros, sobre todo a Álex Adrover. Hasta tal punto que el actor no tardó en dirigirse al canario: «Joshua, ¿me tengo que preocupar o estás tomando el sol?», preguntó, y fue más allá: «¿Te traigo isotónico?». El diseñador a duras penas podía asentir con la cabeza. “¿Me quedo contigo para vigilarte?», volvió a preguntar Álex Adrover y su compañero, como no podía ser de otra forma, respondió de manera afirmativa.

Una vez el actor trajo el isotónico, Joshua comenzó a beber y, por fortuna, poco a poco empezó a recuperar las fuerzas: «Dadme unos segundos, que no puedo ni moverme». Acto seguido, quiso tranquilizar tanto a Álex Adrover como a Laura Cuevas, que también se acercó a ayudarle: «Ahora ya puedo ver bien».

Joshua Vázquez, obligado a pedir ayuda tras una picadura

Lejos de este desmayo que ha dejado completamente sin palabras a los espectadores de Supervivientes 2025, el ganador de la tercera edición de Maestros de la costura también fue víctima de una situación realmente preocupante. Todo comenzó mientras estaban en el mar en busca de alimento.

Fue entonces cuando Joshua Vázquez, inocentemente, hizo el siguiente comentario: «¿Te imaginas que pique? Me meo». Lo que ni tan siquiera imaginaba es que, tan solo unos minutos después, iba a tener que pedir ayuda a Laura Cuevas por una picadura de un pez: «¡Me picaron el pie! Ayudadme a salir, me han mordido», comentó, completamente impactado, mientras salía a toda prisa del mar. ¡Menuda racha lleva el concursante canario!