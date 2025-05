Un ex árbitro español da un rejón al CTA por criticar los vídeos del Madrid: «Libertad de expresión»

Antonio Jesús López Nieto, quien fuera árbitro internacional y actualmente preside el Unicaja Málaga, ha compartido su visión sobre la delicada situación que atraviesa el arbitraje español, centrándose especialmente en la relación con el Real Madrid y el papel que desempeña Real Madrid TV en la generación de controversia. López Nieto analizó el impacto de las críticas recurrentes que el canal oficial del club blanco dirige hacia los árbitros, sobre todo a través de vídeos y análisis que ponen en duda el trabajo arbitral en los partidos del Real Madrid.

En relación con esta estrategia mediática, López Nieto fue claro: «A mí no me gusta, pero hay que saber en el mundo en que se mueve uno y convivir con la libertad de expresión. Creo que no es lo más correcto, pero no me corresponde analizarlo». De este modo, dejó patente que, aunque no comparte la línea editorial de Real Madrid TV, entiende que forma parte del entorno mediático actual y que los árbitros deben aprender a gestionar este tipo de situaciones.

Profundizando en el tema, López Nieto subrayó la importancia de que los árbitros mantengan la calma y la profesionalidad ante las críticas, afirmando que “en el arbitraje y los cargos públicos hay opiniones que te gustarán un día y otro no te agradarán, pero hay que saberlo digerir”. Con esta reflexión, invita a los colegiados a afrontar con madurez tanto los elogios como las críticas, independientemente de su procedencia o intensidad.

Durante su intervención en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, López Nieto no ocultó su preocupación y fue tajante al afirmar que «el arbitraje ahora vive un momento muy complicado». Esta declaración pone de manifiesto la gravedad de la situación actual, marcada por la desconfianza y la presión mediática, así como por la proliferación de opiniones externas que, según el propio López Nieto, a menudo carecen del conocimiento técnico necesario. «Están interviniendo partes que creen saber y conocer el tema y lo desconocen profundamente», advirtió, señalando el peligro que supone la intromisión de actores ajenos en el análisis de las decisiones arbitrales y el consiguiente aumento de la confusión y el descrédito.

López Nieto contra Negreira

Otro de los asuntos más delicados que abordó fue el caso Negreira, sobre el que fue especialmente contundente al describirlo como «un desprestigio absoluto para el arbitraje». También añadió que «Negreira debería ser declarada persona non grata de por vida por el arbitraje español». Con estas afirmaciones, López Nieto dejó claro su rechazo a las supuestas irregularidades vinculadas a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), y el profundo daño que este escándalo ha causado a la imagen del arbitraje español.

Antonio Jesús López Nieto dejó una huella importante en el arbitraje español. Su carrera en la Primera División se extendió desde 1988 hasta 2003, periodo en el que dirigió 230 partidos en la élite del fútbol nacional. También tuvo una notable presencia internacional, participando en 56 encuentros, entre los que destacan su labor en la Eurocopa de 1996 y el Mundial de 2002 celebrado en Corea y Japón. Reconocido por su profesionalidad, recibió múltiples distinciones, incluyendo cinco Trofeos Guruceta. Tras colgar el silbato, continuó ligado al arbitraje, desempeñando funciones de responsabilidad en el CTA, especialmente durante la etapa de Negreira.