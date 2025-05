No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 20 de mayo hemos podido disfrutar del capítulo 598 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera, hemos sido testigos de cómo Lisandro se comporta de manera absolutamente despreciable con toda la familia, mientras ellos se ven en la obligación de callar y a aguantar el tirón. Inesperadamente, Leocadia da el inesperado e importantísimo paso de ayudar a Manuel con su negocio, mientras que Toño vuelve completamente dispuesto a demostrar que, en realidad, es una persona inocente. ¿Conseguirá recuperar la confianza del heredero del Marquesado de Luján?

Eugenia, por su parte, ha sorprendido a todos al dar un paso verdaderamente importante y clave. ¿En qué consiste, exactamente? En instalarse, de una vez por todas, en la habitación de Lorenzo. Es un hecho que va a por todas y no le importa en absoluto las posibles consecuencias. Leocadia ha querido hacer ver al Capitán de la Mata que debe controlarse en todo momento mientras Lisandro permanezca en palacio, puesto que no pueden permitirse más escándalos. Animado por Catalina, Rómulo ha querido pedir disculpas a Pía y ella no tarda en aceptarlas, a pesar de todo. Tras meditarlo mucho, al ser conscientes de que cada vez están más cerca de encontrar la verdad, Lope y Curro han dado el importantísimo paso de regresar a la joyería, donde se encuentran cara a cara con Esmeralda. La joven, como era de esperar, no tarda en reconocer al hermano de Jana.

¿Qué sucede en el capítulo 599 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 20 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Curro y Lope han conseguido su objetivo, que no era otro que reunirse con Esmeralda. La joven no tarda en ofrecerle una serie de joyas muy especiales. Tras la charla, los dos salen de la joyería con una información absolutamente críptica, hasta tal punto que no tienen ni la menor idea de cómo descifrarla.

Martina no puede dejar de preguntarse cómo debe actuar para intentar lidiar con Lisandro. Dadas las circunstancias, la joven se siente incapaz de aguantar la constante presencia del Duque de Carvajal y Cifuentes. Todo ello mientras María Fernández se siente absolutamente incapaz de creerse a la nueva Petra.

Lejos de que todo quede ahí, Samuel se harta de la situación, por lo que no duda en enfrentarse a la doncella. Rómulo, por su parte, lo que quiere es evitar cualquier tipo de discusión, por lo que, para ello, es consciente de que hablar con sinceridad con Emilia. Eugenia, por su parte, toma una drástica decisión que traerá de cabeza a los habitantes de palacio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.