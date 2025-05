La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos, puesto que estamos ante una historia verdaderamente excepcional que no deja indiferente a nadie. El pasado lunes 19 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 597 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos observado cómo la impactante llegada del Duque de Carvajal y Cifuentes ha dejado a todos completamente sin palabras. Y siendo honestos, no es para menos. No tardan en acordar que el invitado no debe enterarse ni de la boda de Catalina ni de que ha sido madre de dos bebés, pero tampoco de que Curro sigue en palacio. Lope y el hermano de Jana no descubren nada nuevo en su visita a la joyería.

A pesar de todo, los dos jóvenes se niegan en rotundo a rendirse, por lo que, junto a Ángela, llegan a la conclusión de que deben visitar, una vez más, el local para tratar de encontrar un hilo del que tirar. ¡Es un hecho que no van a parar hasta lograr su cometido, sin importar en absoluto las consecuencias! Una vez más, Eugenia tratará de conseguir que alguien la ayude para ir a ver a Cruz. Tanto es así que, de forma desesperada, acaba recurriendo al Marqués de Luján. Ricardo, tras muchísimos intentos, ha logrado que Rómulo se sincere sobre ese pasado que comparte con Emilia. Todo ello mientras Lorenzo se niega en rotundo a compartir nada con Eugenia, pero ella no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para tomar cartas en el asunto. Hasta tal punto que ha conseguido cambiar las tornas de forma verdaderamente radical y contundente.

¿Qué sucede en el capítulo 598 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 20 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Lisandro se comporta de una manera verdaderamente despreciable con toda la familia. Los Luján, mientras tanto, se ven obligados a guardar silencio y a aguantar el tirón, a como dé lugar. Inesperadamente, Leocadia decide ayudar a Manuel con su negocio.

Todo ello mientras Toño regresa con ganas de demostrar su inocencia. ¿Volverá a ganarse la confianza del heredero del Marquesado de Luján? Eugenia, por su parte, ha dado un importantísimo paso, como es el de instalarse en la habitación de Lorenzo. Es más que evidente que va a por todas, sin importar las consecuencias.

Leocadia no duda en hacer ver al Capitán de la Mata que debe controlarse con Lisandro en palacio, mientras que Rómulo, animado por Catalina, pide perdón a Pía. La doncella decide aceptarlas. Curro y Lope vuelven a la joyería y se encuentran cara a cara con Esmeralda, que no tarda en reconocer al hermano de Jana. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.