La familia de la Tele no encuentra su lugar. Quizás tenga que ver el hecho de que, en una inesperada manifestación de optimismo, el creativo que eligió el nombre del programa decidió llamar familia a un grupo de colaboradores con muchas polémicas y cadáveres televisivos a sus espaldas. Ni los colaboradores están cómodos con su papel en pantalla ni los españoles parecen dispuestos a hacerles un hueco en sus sobremesas. El remake de Sálvame de la española no cuaja, pero esa no es la única angustia de Belén Esteban, María Patiño y compañía, que lamentan que además de todos los datos objetivos que tienen en contra, nadie les quiere en Prado del Rey.

Tal y como ha podido saber LOOK la incomodidad de la pandilla empieza mucho antes de que se encienda el piloto rojo de las cámaras ya que en los estudios de Prado del Rey el grupo está tan desubicado como en la parrilla televisiva. Lo han conseguido, son parte del ente público, pero eso no significa que los trabajadores habituales de Televisión Española, muchos de ellos profesionales veteranos con años de esfuerzo y sacrificio a sus espaldas, les vayan a recibir con los brazos abiertos. Y si bien nadie falta el respeto a los novatos, es mucha la distancia que se marca con ellos. Una lejanía que el grupo nota y que se suma a la pésima acogida que están teniendo por parte de los espectadores, a las críticas oficiales que han recibido por su manera de abordar temas tan serios

Los colaboradores de ‘La familia de la tele’. (Foto: Gtres)

La situación es tal que, sin querer distinguir entre posibilidad o realidad, quien informa a este periódico pone como ejemplo la hora de comer. Según cuenta, la llegada al comedor de la cuadrilla más polémica de la televisión hace que los que están terminando de comer aceleren y que los que estaban a punto de coger la bandeja prefieran esperar. Un ejemplo de lo más esclarecedor que deja patente que ni hay confianza ni se busca que la haya. Kiko Matamoros y compañía son un grupo nuevo mucho más escandaloso y pandillero de lo que en Prado del Rey es habitual y no son muchos los trabajadores a los que les apetece compartir espacios.

Una sensación tan perceptible que algunos de los rostros más conocidos del nuevo programa ya lamentan que no les hayan puesto en un estudio aparte y mencionan a La Revuelta y su equipo como el ejemplo que deberían haber seguido. Lo cierto es que Broncano y compañía no comparten más que número del mando de la tele y pagadores con el resto de trabajadores de TVE, ya que trabajan y emiten desde el teatro Príncipe Gran Vía, en pleno centro de Madrid y a más de diez kilómetros de los estudios centrales.