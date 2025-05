Leire Martínez suelta la bomba y cuenta uno por uno los famosos que han intentado ligar con ella

Después de más de tres lustros como la voz principal de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez ha iniciado una etapa profesional en solitario. Su marcha del grupo con el que cosechó grandes éxitos no ha supuesto un adiós a la música, sino más bien una transformación. La cantante ha apostado por su carrera en solitario con el lanzamiento de su primer sencillo, Mi nombre, una canción que está dando mucho de qué hablar por los mensajes subliminales que manda.

Con Mi nombre, ha dejado claro que su pasado como integrante de uno de los grupos más icónicos del pop español sigue muy presente, aunque ahora lo hace desde una perspectiva mucho más personal y madura. Este primer sencillo como solista es una declaración de intenciones, en la que la artista deja atrás su papel como vocalista para abrazar una voz propia, más íntima, sin perder ese estilo melódico que la caracteriza. Sin embargo, ha sido en una charla con la emisora Flaixbac donde ha sorprendido al público con un tema inesperado: su pasado sentimental.

La bomba de Leire Martínez

Leire ha explicado cómo cambió su vida sentimental tras unirse a La Oreja de Van Gogh en 2008. Recién llegada al grupo, su popularidad creció de forma vertiginosa, y con ella, también la atención de personajes conocidos del ámbito del deporte y del entretenimiento. Según cuenta en la citada entrevista, su incorporación a la banda despertó un gran interés: «Cuando entré en el grupo era la chica nueva de la oficina, todo el mundo quería temita conmigo. También deportistas importantes del momento».

Sin dar nombres concretos, la artista reconoció que no solo se trataba de futbolistas, aunque sí hubo uno que llegó a tener un papel relevante en su vida personal. «No eran todos futbolistas. Si voy a decir que hubo un futbolista y otro deportista importante, pero si digo el deporte… La estamos liando». En este punto, Leire dejó entrever que prefiere mantener la discreción sobre identidades concretas, pero confirmó que con uno de ellos llegó a tener algo más que un simple coqueteo: «Tengo que reconocer que con el futbolista sí pasó algo y con el otro no. Encima no le voy a poner en un aprieto».

Este tipo de confesiones, directas pero sin cruzar la línea de lo indiscreto, han generado un gran revuelo entre los seguidores de la artista, que ahora la ven bajo una nueva luz. Lejos de mantener una postura distante respecto a los temas personales, Leire ha demostrado sentirse cómoda abordando aspectos que antes habían permanecido fuera del foco, quizá por la protección que ofrecía el grupo o por la discreción con la que siempre ha manejado su vida íntima.

El nuevo proyecto de Leire Martínez

Si su música ha tomado un nuevo rumbo, su carrera no se ha detenido ahí. Leire Martínez ha dado un paso decisivo hacia la interpretación con su primera participación protagonista en una serie de televisión. Aunque ya había hecho pequeñas apariciones en proyectos anteriores como La Duquesa, es ahora cuando se ha consagrado como actriz con un personaje principal en una ficción que marca un hito en la televisión española y vasca.

La serie se titula Desaparecido y se ha estrenado hoy (21 de mayo) en Netflix, en coproducción con ETB. Esta producción representa una apuesta innovadora al ser la primera rodada íntegramente y de forma simultánea en castellano y en euskera, un logro técnico y cultural que refleja el compromiso con la diversidad lingüística y narrativa.

Así es la serie de la cantante

El argumento se centra en la misteriosa desaparición de un joven llamado Jon tras una excursión al monte con sus amigos. Un enigmático vídeo que él mismo comparte en redes sociales minutos antes de perderse será la única pista para resolver su paradero. A partir de ese momento, el relato se convierte en una investigación donde cada personaje esconde secretos, y donde los vínculos entre los habitantes del pequeño pueblo donde se ambienta la historia se tensan hasta el límite.

Más allá del misterio, Desaparecido se adentra en conflictos que van mucho más allá de la desaparición de un adolescente. La serie explora las complejidades de la convivencia en una comunidad pequeña, con heridas que no han terminado de cicatrizar, relaciones familiares llenas de secretos y una tensión cultural entre lenguas que no siempre conviven de manera armoniosa. El personaje interpretado por Leire tiene un papel esencial en este entramado. La actriz se enfrenta a un registro emocional exigente, en el que debe transmitir la angustia, la sospecha y el dolor que rodean a este tipo de sucesos.

Esta incursión en la interpretación llega en un momento en el que muchas figuras del panorama musical exploran otras disciplinas artísticas, pero en el caso de Leire, no se trata de algo superficial. Su compromiso con el proyecto y su preparación actoral le han permitido dar un salto de calidad y ampliar su horizonte profesional de forma notable. ¿Habrá encontrado su nueva vocación?