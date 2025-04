El último ataque de Amaia Montero que desvela el futuro de ‘La Oreja de Van Gogh’

Pocas bandas han sido tan queridas como La Oreja de Van Gogh y pocas historias han sido tan turbulentas como la que rodea a sus vocalistas. La salida de Leire Martínez del grupo en octubre de 2024 cerró una era de casi dos décadas, pero lejos de traer paz al entorno de la banda, ha desatado un huracán mediático alimentado por silencios elocuentes, publicaciones enigmáticas y sobre todo por un nombre que jamás ha dejado de estar en el foco: Amaia Montero.

Leire ha iniciado su camino en solitario con el tema Mi Nombre, una pieza que desde su lanzamiento ha sido percibida como una carta de despedida y de reproche. Aunque nunca ha nombrado directamente a sus antiguos compañeros, la letra destila una carga emocional tan intensa que el público no ha tardado en identificarla como una respuesta al grupo que la acogió en 2007, tras la marcha de Amaia Montero. Y mientras la nueva etapa de Leire comienza a dar sus primeros pasos, Amaia ha tenido un gesto que aclara el futuro de su antigua banda. Ha lanzado unos ataques que muchos creen que van dirigidos a Martínez, por eso es más que evidente que, antes o después, anunciará que vuelve al grupo.

Los gestos de Amaia Montero en las redes sociales

En un mundo dominado por la imagen, a veces no hace falta hablar para decirlo todo. Amaia Montero ha optado por esa vía. Su actividad en redes sociales ha sido una combinación medida de nostalgia, orgullo y, según muchos de sus seguidores, reproches cuidadosamente camuflados. Una de sus publicaciones más comentadas fue una fotografía que incluía un fragmento de Rosas, uno de los grandes éxitos del grupo durante su etapa como vocalista.

Lo curioso no fue tanto lo que compartió, sino lo que omitió: la parte que habla del amor verdadero, del primero, ese que no se olvida y que convierte todo lo demás en un intento fallido de llenar su ausencia. La omisión no pasó desapercibida. Para los más atentos, el mensaje era claro: su presencia en La Oreja no puede ser reemplazada y lo que vino después fue, en el mejor de los casos, un parche.

Pero si esa publicación generó debate, la siguiente fue directamente explosiva. Amalia Montero ha mostrado una imagen de ella misma caracterizada como Daenerys Targaryen, la icónica figura de Juego de Tronos. A su alrededor, no tres, sino cuatro dragones, un número que muchos interpretaron como un guiño a sus antiguos compañeros de grupo. En una serie marcada por las traiciones y la reconquista del poder perdido, este gesto fue entendido como una declaración simbólica: Amaia no ha dicho su última palabra.

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Desde que Leire anunció su salida, han sido muchos los rumores que apuntan a un posible reencuentro entre Amaia Montero y los integrantes originales de La Oreja de Van Gogh. No ha habido confirmaciones oficiales, pero los indicios crecen. En las últimas semanas, diversas fuentes cercanas al entorno musical donostiarra han asegurado que los músicos estarían considerando un proyecto conmemorativo de los 25 años de la formación del grupo, en el que Montero tendría un papel central. Algunos incluso hablan de una gira internacional que marcaría el retorno de una etapa mítica.

Pese a la expectación que genera este hipotético regreso, las fricciones entre las dos vocalistas siguen siendo un obstáculo. El estreno de Mi Nombre ha sido visto por muchos como una manera de cerrar su etapa con cierto ajuste de cuentas. Al ser consultada por medios musicales, la artista ha preferido no aludir directamente a Amaia, aunque ha admitido que su nuevo tema nace del dolor y la necesidad de sanar.

En paralelo, Amaia ha mantenido una actitud ambigua. Ha agradecido el cariño de sus fans, ha compartido frases motivacionales, ha rescatado imágenes del pasado… pero no ha hecho ninguna declaración pública sobre su posible reincorporación. Ese silencio es más importante que cualquier nota de prensa.

Así ha reaccionado el público

La actitud de Amaia Montero ha dividido a sus seguidores. Mientras muchos celebran su personalidad directa y la intensidad con la que vive su arte, otros consideran que estas publicaciones caen en el terreno de la provocación gratuita. Los comentarios en sus redes sociales muestran esa dualidad. Algunos le escriben con entusiasmo: «Te estábamos esperando, Amaia. Vuelve y haz historia otra vez». Otros, en cambio, se muestran más críticos: «No necesitas hacer esto. Tu talento habla por sí solo».

Tampoco han faltado los que lamentan la tensión entre dos mujeres que, durante años, han dado voz a las emociones de millones de personas. «Amaia y Leire son distintas, pero las dos han aportado algo valioso. No entendemos por qué no pueden coexistir sin lanzarse indirectas», escribió una usuaria.

A pesar de todo, el impacto de ambas artistas en el imaginario musical español es incuestionable. Ambas han demostrado tener seguidores fieles y carreras sólidas. Lo que las diferencia es la forma en que han gestionado sus respectivas salidas del grupo: una desde la confrontación, otra desde un hermetismo que poco a poco empieza a resquebrajarse.