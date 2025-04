Leire Martínez, sobre el posible regreso de Amaia vuelve a La Oreja de Van Gogh: «Para mí es feo»

Leire Martínez está en pleno proceso de superación de su complicada y polémica salida de La Oreja de Van Gogh, grupo del que ha sido durante 17 años su vocalista, superando incluso a Amaia Montero en años de permanencia. Pese a las polémicas, la vasca está en plena promoción de su primera canción en solitario, que lleva el título de Mi nombre, una forma de reafirmarse como Leire y dejar de ser la cantante de La Oreja. En su gira de medios está dejando claro que su salida no ha sido nada amistosa y ya no se guarda nada, rompiendo así el silencio que hasta ahora guardaba.

En la letra de esta nueva canción lanza algunos dardos a sus ex compañeros, además de dejar dar por sentado que Amaia volverá a ocupar su lugar. «Sólo dame tiempo para demostrar que yo nunca fui tuya / Búscate a alguien que me sustituya», dice en algunas de las frases de esta nueva canción. Ella ha decidido aprovechar el enorme revuelo creador por su salida y ha fichado por la misma agencia que lleva las carreras de Edurne o Nia Correia, que en el pasado catapultó a grupos como Auryn y Sweet California.

Mientras ella ya ha comenzado su nuevo camino, sus anteriores compañeros siguen guardando silencio a todas las informaciones y rumores que salen sobre el futuro del grupo. Unos apuntan a que Montero regresará con nuevo disco y gira mundial al grupo, aunque otras fuentes lo niegan por completo, dejando claro que la cantante sólo piensa en regresar en solitario tras años de silencio y de problemas personales.

Mientras los fans esperan a comprobar qué pasa finalmente, Leire está de gira por medios para hablar de esta ruptura, un varapalo personal que está costando superar, aunque lo está intentando hacer de la mejor manera posible.

Por ejemplo, en su paso la cadena SER habló claro de las verdaderas razones de su salida. «Las cuatro personas que estaban ya eran amigas. Es normal que las relaciones no sean iguales. No pasa nada. Pero eso hay que saber gestionarlo. Y no supimos», algo que muchos ya suponían, pero de lo que faltaba escuchar una confirmación. Pese a todo, Martínez no quiere «flagelarse» y quiere mirar al futuro.

En otra charla, esta vez en el medio 20 Minutos, Leire confirma que no sabe nada de una posible sustituta, asegurando que se ha enterado por la prensa de esos posibles planes de regreso de Montero. «Yo nunca tuve conocimiento de eso, porque nunca me reunieron para decirme que querían hacer eso, es algo que he leído a través de la prensa», comenta.

De confirmarse, algo para lo que todavía parece que queda tiempo, sería un golpe bajo, tal y como ha dicho en la citada entrevista. «Si es verdad, y a mí previamente no se me comunicó, para mí es feo, no me gusta y me revuelve. Si no es verdad, ¿qué más da? Como no tengo datos, yo convivo mejor yendo hacia adelante», de esta manera prefiere centrarse en su carrera en solitario, que retoma después de darse a conocer gracias al programa Factor X, en el que participó en el año 2009.