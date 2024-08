Amaia Montero revela un momento desgarrador de su vida: «Es extremadamente duro, oscuro y persistente»

Amaia Montero ha compartido una conmovedora confesión sobre su lucha personal. Tras una destacada actuación junto a Karol G en el Estadio Santiago Bernabéu, la cantante ha utilizado sus redes sociales para ofrecer un mensaje de esperanza y reflexión sobre el proceso de recuperación que ha atravesado. Su intervención en el concierto, tras un periodo de retiro obligado por problemas de salud mental, marcó el regreso de Amaia a los escenarios, un episodio que ha sido recibido con gran entusiasmo por sus seguidores. En estos momentos hay que dejar claro un matiz importante: la artista no tiene pensado retomar sus funciones en ‘La Oreja de Van Gogh’, pero sí quiere retomar su carrera en solitario.

Hace tres semanas, Amaia Montero vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera al compartir el escenario con la estrella colombiana Karol G. La actuación no solo fue un hito musical, también un símbolo de su recuperación personal tras haber pasado por un momento extremadamente difícil. Durante el evento, la intérprete de ‘Rosas’ celebró su regreso al escenario. Este acontecimiento es más importante de lo que parece, pues deja en evidencia la importante batalla que ha superado la artista.

En una reciente publicación en sus redes sociales, Amaia ha abierto un capítulo íntimo de su vida al abordar su lucha contra problemas de salud mental. «Hoy puedo decir que cuando mi mundo se derrumbó, hay un momento mágico que ocurre antes de que aparezca la luz. Es muy duro, oscuro y persistente, pero no dura para siempre. Empecé haciendo lo que San Francisco de Asís sugería, que es hacer lo necesario para hacer lo posible y acabar logrando lo imposible», ha expresado con la honestidad que siempre ha marcado su camino. Con estas palabras, Montero buscaba compartir su experiencia personal y transmitir un mensaje de esperanza a aquellos que están atravesando momentos difíciles.

Las palabras más sinceras de Amaia Montero

Amaia Montero ha publicado un mensaje cargado de gratitud y amor hacia quienes le han brindado apoyo durante su recuperación. «Hoy mi mensaje es de esperanza para todas las personas que están pasando por un momento complicado, sea cual sea. Hay una fórmula mágica que es el amor. He recibido mucho amor por parte de ustedes y quiero devolverles ese cariño desde el corazón. Gracias. Se puede», afirmó en su publicación. Este paso adelante refuerza la idea de que el apoyo emocional y el amor incondicional juegan un papel crucial en el proceso de curación.

El regreso de Amaia Montero a los escenarios fue un evento muy significativo tanto para la cantante como para sus admiradores. En su agradecimiento post-actuación, Montero expresó: «La vida tiene múltiples formas de transmitir su mensaje, solo hay que estar muy atento a ella. Es como montar en bicicleta: de repente, te das cuenta de que es tan sencillo como mirar hacia adelante, sin preocuparte del suelo, y entiendes que la vida es el viaje y no el destino». Sus palabras reflejan una nueva perspectiva sobre su vida y su carrera, un cambio de enfoque que ha resultado en una nueva apreciación por el viaje personal y profesional.

El complicado camino que ha seguido Amaia Montero

El proceso de recuperación de Montero no ha sido fácil. En octubre de 2022, la artista compartió una imagen en blanco y negro en las redes sociales, con un mensaje que revelaba su profundo estado de angustia. «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?», escribió, mostrando el dolor que había estado enfrentando.

Para julio de 2023, se hizo pública la noticia de que Montero había estado ingresada en la UCI durante diez días debido a complicaciones postoperatorias tras una intervención médica. A pesar de estos desafíos, en octubre de 2023, la cantante mostró un renovado espíritu de esperanza en una publicación que la mostraba en un barco, con el mensaje: «Estoy tan solo a un paso de ganarme la alegría».

Un trayectoria impecable que nadie es capaz de olvidar

Montero fue la voz principal de ‘La Oreja de Van Gogh’ desde 1996 hasta 2007, un período en el que el grupo alcanzó el éxito con álbumes como ‘Dile al Sol’ (1998), ‘El viaje de Copperpot’ (2000) y ‘Lo que te conté mientras te hacías la dormida’ (2003). Su salida del grupo, descrita por ella como la decisión «más difícil» de su vida, marcó el comienzo de su carrera en solitario, que ha incluido la publicación de tres álbumes. Tras su partida, la banda incorporó a Leire Martínez como su nueva vocalista.

Se ha hablado mucho de la mala relación que hay entre Amaia y Leire, pero no todo lo que ha contado es verdad. Es cierto que no han compartido nunca escenario y la discusión que tuvieron en Twitter (ahora X) también existió, pero todo está solucionado. A Montero no le sentó bien que su sustituta firmase discos que no eran suyos. Compartió este planteamiento y estalló la polémica, pero entre ellas no hay ningún tipo de rivalidad.