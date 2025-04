Leire Martínez lanza ‘Mi Nombre’, con dardos a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»

Leire Martínez ha conseguido aprovechar toda la polémica generada por su salida de La Oreja de Van Gogh y casi desde el primer momento se ha puesto manos a la obra para comenzar (o mejor dicho, retomar) su carrera en solitario. Apenas unos meses después de su expulsión del grupo, y en mitad de los rumores de un regreso de Amaia Montero a la banda, ella ya ha publicado su single. Los dardos hacia sus ex compañeros no han tardado en llegar en sus declaraciones, pero lo que está claro es que la letra de Mi nombre está plagada de referencias a ellos, toda una venganza en forma de canción que firmaría la propia Shakira.

Horas antes de su salida en plataformas, la cantante ha dado numerosas entrevistas, en las que ha dejado claro que se ha «quedado a gusto» haciendo esta letra. Reconoce que aunque trataba de componer sobre temas más amables, al final la rabia le podía, por lo que decidió «soltarlo todo» y plasmar todo lo que ha vivido en forma de canción. Aunque su situación es diferente a las de Shakira y Karol G, que dedicaron numerosas canciones a sus ex parejas, Leire Martínez ha dejado muy claro que su ‘ruptura’ con sus compañeros y amigos de La Oreja de Van Gogh (hay que recordar que fueron incluso invitados a su boda) le ha dolido por las formas.

Este malestar lo deja claro en frases como «vete corriendo a encontrar quien se crea tus cuentos», en la que todo apunta a que se refiere a que las razones que hicieron públicas sobre su salida no son verdad. Con la frase «búscate a alguien que me sustituya. Ya lo hiciste una vez», lanza un dardo sobre los rumores del regreso de Amaia Montero al grupo, un cambio de vocalista que, de confirmarse, sería repetir la jugada que ya tuvieron que hacer cuando ella decidió comenzar su carrera en solitario y tuvieron que incorporar a Leire como vocalista.

Pese a que puede parecer que en la letra de Mi nombre solo hay odio y rencor, la cantante ha sabido guardar un espacio para no olvidar los buenos momentos que ha pasado durante los años que han trabajado juntos. «Sabes que yo aunque duela no voy a olvidar esos años y siempre serás

bienvenido a este lugar», de esta manera abre la puerta a una posible reconciliación en el futuro, para no dejar en el olvido todo este tiempo ella ha vivido numerosos triunfos como banda en América y un resurgir de la banda en nuestro país, especialmente gracias a los festivales de pop e indie, donde se habían convertido en indispensables desde hace años.

Aquí tienes la letra completa de Mi nombre, la nueva canción de Leire Martínez tras su salida de La Oreja de Van Gogh y con la que retoma su carrera en solitario. Hay que recordar que la vasca comenzó su trayectoria tras salir de Factor X, programa emitido en Cuatro, pero que al poco tiempo abandonó para convertirse en vocalista de la banda tras la salida de Montero.

Aunque tú los calles.

Vete corriendo a encontrar

quien se crea tus cuentos.

Que yo seguiré leyendo

hasta demostrar que no.

Nunca fui tuya.

Búscate a alguien que me sustituya.

Ya lo hiciste una vez

pero tú ya no podrás esconder más

dos caras y un nombre.

Rompe

¿Dónde firmo para que te cobren

las mentiras que tan bien escondes?

Pero que te volverán.

Sabes que yo

aunque duela no voy a olvidar

esos años y siempre serás

bienvenido a este lugar.

En el que nunca fui tuya.

Búscate a alguien que me sustituya.

Ya lo hiciste una vez

pero tú ya no podrás esconder más

dos caras y un nombre.

Rompe

¿Dónde firmo para que te cobren

las mentiras que tan bien escondes?

Pero que te volverán

gritando mi nombre.