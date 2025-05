Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 20 de mayo pudimos disfrutar del capítulo 311 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Teo sigue teniendo una actitud verdaderamente complicada que trae a Gema por el camino de la amargura. Manuela no tarda en sincerarse con Claudia, dándole una advertencia sobre la verdadera actitud de Raúl. Francisca, por su parte, cae enferma, por lo que alguien debe sustituirla para seguir adelante con las ventas a domicilio. Todo ello mientras Andrés confiesa a su familia la decisión que ha tomado respecto al chantaje de María.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Pelayo ha recibido un inesperado aviso sobre doña Clara, por lo que descubre que está herida. Joaquín y Luis han dado el importantísimo paso de hacer una oferta a María por las acciones de Julia. Por si fuera poco, hemos podido ver cómo Gema ha tomado la firme decisión de abrirse, como nunca, con Fina. De esta forma, ha querido hablar del enorme rechazo que siente, de forma constante, por parte de Teo. Es algo que le está costando procesar, y no es para menos. Claudia y Carmen son víctimas de un robo mientras se dedicaban a seguir adelante con las ventas a domicilio. Todo ello mientras Begoña y Andrés tratan por todos los medios de hablar personalmente con María para que abandone su chantaje y, de una vez por todas, empiece a atender a razones.

¿Qué sucede en el capítulo 312 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 21 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Digna ha hecho una firme petición a don Pedro. ¿En qué consiste, exactamente? En que retire su oferta por las acciones de Julia. Todo ello mientras doña Clara se ha roto un brazo, por lo que pasará unos días en casa De la Reina para recuperarse.

Lejos de que todo quede ahí, Tasio se entera del robo de la furgoneta que han sufrido Claudia y Carmen. Así pues, opta por pedir ayuda a Marta para solucionarlo. Raúl quiere ayudar a ambas, pero tiene un compromiso con María, mientras que Begoña confiesa a Andrés que va a intentar convencer a María para que no venda las acciones.

Teo intenta jugar con Julia pero, a pesar de los esfuerzos, no logran tener una buena sintonía. Digna se sincera como nunca con Irene, y confiesa la decepción que siente por la manera de actuar de don Pedro para hacerse con las acciones de Julia. Don Pedro comunica a María que respeta su decisión de no venderle las acciones de la niña, pero no duda en pedirle algo a cambio. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.