Los arqueólogos no dan crédito: desentierran cientos de estatuillas de hace 29 siglos con un misterio por resolver

Los arqueólogos siguen sorprendiéndose con los descubrimientos que realizan sobre civilizaciones antiguas, pero un hallazgo en lo alto de una montaña en la isla griega de Creta los ha dejado sin palabras.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Cincinnati ha estudiado el antiguo asentamiento de Anavlochos y ha descubierto cientos de estatuillas femeninas de arcilla.

Estaban ocultas entre las grietas de las rocas y en muy buen estado teniendo en cuenta que fueron depositadas entre el 900 a. C. y el 350 a. C. Sin embargo, todavía no saben ni cómo llegaron a ese lugar ni por qué estaban rotas.

El misterio de las estatuillas de Anavlochos que los arqueólogos no entienden

El yacimiento de Anavlochos estuvo habitado entre el año 1.200 a. C. y el 650 a. C, y los arqueólogos creen que ya había sido abandonado cuando empezaron a aparecer estas ofrendas.

Los investigadores han bautizado al hallazgo arqueológico como Damas de Anavlochos, ya que son cientos de figuras femeninas y placas votivas elaboradas con terracota.

La mayoría de ellas son mujeres con vestidos largos y otros elementos decorativos como sombreros, a los que denominan polos, y mantos rituales llamados epiblema.

Junto a ese hallazgo, también se han descubierto placas decoradas con esfinges, unas criaturas mitológicas con alas, cuerpo de león y cabeza de mujer. Este elemento refuerza la idea del carácter ritual.

Utilizar un material tan frágil y el paso del tiempo debería haber deteriorado las estatuillas, pero se han conservado muy bien. Lo que ha desconcertado a los arqueólogos es que la mayoría de las piezas aparecieron fracturadas.

Después de los primeros estudios, todavía no han sido capaces de demostrar si se rompieron de forma natural con el paso de los siglos o si se rompieron intencionadamente como parte de un ritual.

La teoría de los arqueólogos: esta era la función de las estatuillas de Anavlochos

La investigación estuvo liderada por la arqueóloga Florence gaignerot-Driessen, que se encontró con el problema de que no había registros escritos sobre los rituales de Anavlochos.

Aun así, los arqueólogos han teorizado al respecto y consideran que las estatuillas podrían estar vinculadas a ceremonias de iniciación para mujeres jóvenes.

Lo más posible es que se usasen en momentos significativos de la vida como la maternidad, el matrimonio o la pubertad. El material con el que se hacían señalaría que no hacía falta ser rico para participar en los rituales.

Esto también da un valor extra al descubrimiento, ya que el interés no reside en el precio económico, sino en la información que aporta sobre las creencias de la época y la cultura.

La tecnología necesaria para hacer el descubrimiento arqueológico

Para realizar este descubrimiento la Universidad de Cincinnati contó con la colaboración de Sabine Sorin del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia.

Para ello utilizaron tecnología de escaneo e impresión 3D y pequeñas reconstrucciones con lo que pudieron estudiar si se fabricaron con moldes o si la elaboración fue manual.

Además, al estudiar las grietas también podrán conocer cuál fue el motivo real de que apareciesen rotas.