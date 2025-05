Jenni Hermoso pierde los papeles contra Montse Tomé: «Cansada de tanta falsedad, las cosas de frente»

Jenni Hermoso ha explotado contra Montse Tomé, por su ausencia en las convocatorias de la selección española. Más bien, por las explicaciones que la seleccionadora da sobre su ausencia. Mientras que la asturiana insiste en que todas las jugadoras siguen con «las puertas abiertas» para estar en las listas, lo cierto es que la delantera lleva desde septiembre sin acudir con España. Por ello, la jugadora de Tigres ha reclamado «decir las cosas de frente y como son realmente».

A través de las redes sociales, Jenni Hermoso ha publicado un mensaje dirigido a la seleccionadora y a esas explicaciones que da en rueda de prensa sobre la no convocatoria de la delantera de Carabanchel: «Cansada de escuchar mi nombre entre tanta falsedad. Decir las cosas de frente y como son realmente, no debería costar tanto. No hay necesidad de rodeos cuando se puede ir directo».

Cansada de escuchar mi nombre entre tanta falsedad.

Decir las cosas de frente y como son realmente, no debería costar tanto. No hay necesidad de rodeos cuando se puede ir directo. — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) May 21, 2025

Las palabras de Jenni llegan después de que se haya vuelto a quedar fuera de la concentración de España para los dos partidos de la Liga de Naciones ante Bélgica e Inglaterra. Una vez más, la futbolista no aparece entre las 25 seleccionadas por Montse Tomé, que en su momento reconoció que quería formar del grupo «una familia» como era la selección masculina, dando a entender que ni ella, ni otras jugadoras como Misa Rodríguez iban convocadas por motivos relacionados con la convivencia en las concentraciones de la Selección.

Después del lío que se formó con esas declaraciones de Tomé, la seleccionadora no había vuelto a aludir a motivos extradeportivos para justificar la ausencia de Jenni, hasta este miércoles. «Valoramos rendimiento y otras cosas entendiendo lo mejor para la selección en cada momento», ha señalado la entrenadora al ser preguntada por las sonadas ausencias por decisión técnica.

«No hay ninguna puerta cerrada a ninguna jugadora. Lo hemos demostrado desde que estamos aquí desde hace un año. Hemos ido contando con diferentes jugadoras en función de las necesidades del equipo, de los momentos de las jugadoras y los roles que necesitábamos», ha incidido la asturiana, que además ha destacado que, en un pasado, ya contó con Jenni y con Misa: «Han sido jugadoras que han estado conmigo y que están en la prelista».

Pese a todas estas explicaciones, lo cierto es que por rendimiento ambas deberían estar. De eso no hay dudas. Pero parece estar bastante claro el núcleo de jugadoras que Tomé se llevará a la próxima Eurocopa. Y en los planes no apuntan a entrar Jenni Hermoso y Misa Rodríguez. Ambas jugadoras siguen fuera de las convocatorias de España, algo que se viene repitiendo desde los Juegos Olímpicos en el caso de la portera y desde un mes después en el de la delantera.