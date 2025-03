Jenni Hermoso presiona a Montse Tomé para que le convoque: «No he dejado de trabajar…»

Jenni Hermoso ya no sabe qué más hacer para que Montse Tomé la vuelva a convocar con la selección después de que la futbolista española no haya sido citada en la última lista de la seleccionadora para los partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Se trata de la tercera ausencia consecutiva de Jenni, después de no entrase en la lista del pasado mes de noviembre para los partidos amistosos que la Selección disputó contra Corea del Sur y Francia, ni tampoco en la convocatoria del pasado mes contra Bélgica en Valencia y frente a Inglaterra en Wembley.

«No he dejado de trabajar porque si es algo deportivo si es algo de rendimiento he seguido trabajando para mantenerme», afirmó Jenni. Y es que una convocatoria con la selección es para ella «el mayor orgullo que puedo vivir en el fútbol porque representar a mí país y a España es algo muy bonito». Todavía más, «después de más de 12 años que llevo jugando todavía es importante poder ir y poder seguir disfrutando allí».

‘TRABAJO PARA VOLVER A LA SELECCIÓN’ 🇪🇸 En entrevista con @apchavira y @MonicaArredondo Jenni Hermoso confiesa que no ha dejado de pensar en volver a vestir la casa de su país 🙌#FOXGolFemenil pic.twitter.com/hoQHi1DZKv — FOX Femenil (@FOXGolFemenil) March 26, 2025

Con estas contundentes declaraciones, Jenni ha dejado más que claro que hace todo lo posible para volver a vestir la elástica de la selección. Y es que la internacional española no es convocada desde el pasado mes de octubre. Sus últimos partidos con España fue ante Canadá, donde no fue titular, y ante Italia, un rival contra el que no disputó ni un solo minuto.

Desde entonces, la Selección que dirige Montse Tomé ha jugado cuatro partidos y en ninguno de ellos fue convocada Jenni. Ante estas ausencias de la jugadora española, la entrenadora de España aclaró que el hecho de que Jenni no estuviera siendo convocada era más por un tema deportivo. «No es definitivo, se ha especulado mucho sobre eso y no hay ninguna puerta cerrada a ninguna jugadora a la selección», recalcó Tomé.

Por otro lado, no hay que olvidar que la última ventana de selecciones tuvo lugar durante el juicio del polémico beso con Luis Rubiales, algo por lo que se llegó a rumorear también de que Tomé no la convocaba por este delicado asunto. Sin embargo, la entrenadora resaltó que «no hay ninguna puerta cerrada a ninguna jugadora».