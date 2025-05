Montse Tomé destroza a Tebas por eclipsar la final de la Champions femenina: «Toda España tiene que verla»

Montse Tomé atendió a los medios de comunicación para analizar la convocatoria de la selección española femenina para los partidos ante Bélgica e Inglaterra de la Liga de Naciones. La seleccionadora ha vuelto a dejar fuera de la lista a Jenni Hermoso y Misa Rodríguez para los dos últimos partidos de la fase de grupo de esta competición. Aunque, sin duda, lo más llamativo de la comparecencia fue el mensaje que le mandó la asturiana a Javier Tebas, presidente de la Liga, unificara los partidos que decidirán el descenso, haciéndolos coincidir con la final de la Champions femenina entre Barça y Arsenal.

La seleccionadora española destacó que no tenía conocimiento de que la batalla por la salvación, en la última jornada de la Liga, se disputará a la misma hora que se juega en Lisboa la final de la Champions femenina. «No es algo que supiera. La final de la Champions, un Barça-Arsenal, es un partidazo. Nosotros, como técnicos, también vamos a poder estar allí. Teniendo un equipo español, toda España tiene que ver esa final», comentó Tomé.

«Tenemos la suerte de poder contar con dos jugadoras españolas en el Arsenal, como son Laia Codina y Mariona, que ha hecho una gran temporada. Es un regalo verlo. Cada equipo tiene sus potencialidades. En un partido así nunca sabes lo que puede pasar. Nosotros deseamos que reine el fútbol y que se vea mucho fútbol, que nuestras jugadoras terminen bien y podamos ver todo lo que queremos de ellas», agregó.

Precisamente, sobre la presencia del Barça en la final de la Champions, la seleccionadora dijo: «Ha hecho una gran temporada, lleva mucho tiempo haciendo las cosas bien. Los títulos no son casualidad. Cuando consigues mantenerte en el tiempo, tanto tiempo, es fruto de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Han hecho una gran temporada, han tenido algún momento más irregular, lo normal dentro del rendimiento del máximo nivel, y ahora están en un buen momento».

En esa final de Champions participarán 12 jugadoras de esta lista de Montse Tomé, 10 del Barça y dos del Arsenal: «Para nosotros ver esos partidos es ver a nuestras jugadoras al máximo nivel. Es un regalo poder ver a nuestras jugadoras en esos contextos», señaló orgullosa la seleccionadora española, que resaltó que esta lista «no es la definitiva» para la Eurocopa de este verano y todavía podría haber algunos cambios.

«No es la definitiva. Son 25 jugadoras que podemos valorar en esta ventana y a la Eurocopa solo pueden ir 23. La Eurocopa nos queda un poco lejano, lo primero es clasificarnos para la fase final de la Nations y conseguir los tres puntos contra Bélgica. En este año hemos convocado a 36 jugadoras, utilizado a 31 y hay una prelista de 70. En las diferentes ventanas hay jugadoras importantes que no han podido estar. Lo difícil es elegir, pero lo bueno es poder elegir entre tantas, esperamos acertar», explicó.

Regreso de la Selección a Cataluña

Sobre el regreso de la Selección a Cataluña con muchas jugadoras catalanas, Tomé aseguró que «con la nueva presidencia hay unas ganas tremendas de impulsar el futbol femenino. Se trabajó, se hicieron bien las cosas y con anticipación se pudo decir que el 3 de junio vamos a estar aquí en Cornellá. Animar a toda Cataluña, Barcelona, España, a que pueda estar en un partido de maximísimo nivel. Estar en Barcelona por primera vez es un orgullo».

Del calendario con la Copa de la Reina, la ovetense dijo: «No es el calendario que más me gusta, pero sé que se está trabajando en poder mejorarlo. Ahora esto no se puede mejorar y es lo que tenemos, yo como entrenadora no me voy a quejar de lo que ya no se puede cambiar, vamos a hacerlo bueno. Vamos a poder adaptar el inicio de la próxima convocatoria de la Euro, hacer dos grupos con esas jugadoras que terminan más tarde y así poder ayudar a las jugadoras. Federación y Liga F ya se han reunido varias veces. Tenemos que cuidar y valorar a las jugadoras».

Respecto a las jugadoras descartadas, Montse Tomé recalcó que la lista «no es la definitiva, de estas 25 solo van a poder ir 23, pero hay otras que podrán estar. Valoramos lo que han hecho con nosotros y con los equipos. La final de la Champions y la Copa de la Reina son escenarios en los que podremos valorar. No hay nada definitivo. Dentro de la profesionalidad que tenemos como equipo técnico buscaremos traer lo que necesita España en cada momento».

No cierra la puerta a Misa y Jenni

Preguntada por la ausencia de Misa y Jenni en la convocatoria, la seleccionadora dejó claro que todas tienen las puertas abiertas de la selección española: «No hay ninguna puerta cerrada a ninguna jugadora. Lo hemos demostrado desde que estamos aquí desde hace un año. Hemos ido contando con diferentes jugadoras en función de las necesidades del equipo, de los momentos de las jugadoras y los roles que necesitábamos. Tanto Misa como Jenni han sido jugadoras que han estado conmigo y que están en la prelista, no hay ninguna puerta cerrada, lo que sí valoramos rendimiento. Nosotros tratamos de ser competitivos, vamos a ganar y buscamos el mejor equipo. Hemos elegido a estas 25 y esperamos acertar».

Sobre la carga de minutos de las jugadoras, Montse comentó lo siguiente: «La ventana anterior también tuvo mucha carga de trabajo. Todo el staff pudo adaptar la planificación y ver de qué manera podíamos ayudar a las jugadoras para que llegasen bien a los partidos» .

También le preguntaron por Olga Carmona tras el anuncio de su salida del Real Madrid rumbo al PSG: «He hablado con Olga y siempre les transmito lo mismo. Olga ha dado un buen rendimiento en el Real Madrid, igual que con nosotras. Que puedan seguir teniendo contextos competitivos es muy importante y es algo que valoramos, pero lo que vemos es si ella está feliz y en este caso sí era así».

Por último, Montse Tomé habló de las opciones de España, que depende de sí misma para meterse en la siguiente fase de la Liga de Naciones femenina: «Afrontamos los partidos con la máxima responsabilidad, convencidas de cuál es nuestro objetivo. Tenemos que pensar en Bélgica, no nos puede sorprender como ya lo hizo en el primer partido. Bélgica ha sido un equipo que ha ganado a Inglaterra. Venimos de una buena ventana como es la de Portugal. Con Inglaterra es un partido diferente, viene con una dinámica de ganar y perder. Tienen jugadoras de máximo nivel».