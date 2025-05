Adiós a las pescaderías de siempre: Mercadona cambia para siempre la forma de comprar pescado y ya tiene fecha

Durante años, comprar pescado en el supermercado ha consistido o bien en comprar bandejas de pescado congelado, o por el contrario pedir (o sacar) turno, hacer cola y comprarlo fresco. Sin embargo, Mercadona, la cadena valenciana de supermercados líder en España, está a punto de darle la vuelta a esa rutina. El cambio ya ha comenzado en las pescaderías de Mercadona y tiene como objetivo principal facilitarle la vida al cliente sin perder un ápice de calidad en el producto.

El nuevo modelo de pescaderías que está implementando Mercadona busca modernizar la experiencia de compra. Si no quieres pescado congelado sino fresco, ya no será necesario esperar turno ni explicar cómo se quiere cortado el pescado. A partir de ahora, los lineales refrigerados se llenarán con bandejas de pescado fresco perfectamente preparadas, limpias y listas para llevar directamente a la sartén o al horno. Todo, por supuesto, bajo el compromiso de frescura que siempre ha caracterizado a la compañía presidida por Juan Roig. Este nuevo enfoque no sólo pretende ser más práctico, sino también fomentar el consumo de pescado en los hogares sin necesidad de que sea siempre congelado.

Con un ritmo de vida cada vez más acelerado, Mercadona ha detectado que muchos consumidores buscan rapidez sin renunciar al sabor ni a los valores nutricionales de los alimentos. Por eso, esta transformación va mucho más allá de una simple reorganización de estanterías: es una apuesta por adaptarse a las nuevas costumbres de compra.

Mercadona cambia sus pescaderías para siempre

El cambio ya está en marcha y se irá aplicando progresivamente en todas las pescaderías presentes en las tiendas de Mercadona. El concepto es sencillo: ofrecer pescado en bandejas refrigeradas, ya cortado, limpio y en porciones adecuadas, de forma que el cliente sólo tenga que elegir el producto, meterlo en su carrito y continuar con la compra. Esta propuesta no elimina por completo el mostrador tradicional (en algunas tiendas seguirá presente), pero sí gana terreno como la opción preferida por quienes valoran la inmediatez y la comodidad.

Las bandejas, por cierto, se presentan en envases reciclables que ayudan a conservar la frescura del pescado y al mismo tiempo reducen el impacto ambiental. Desde Mercadona aseguran que la calidad será la misma que la del pescado vendido al corte, y que el objetivo principal es evitar que la falta de tiempo o las colas desincentiven su consumo.

A nivel práctico, esta novedad permite a muchas familias tener pescado fresco a mano sin tener que preocuparse por limpiarlo o cortarlo. Y, además, se minimiza el desperdicio, ya que cada bandeja contiene la cantidad justa para una o dos raciones, adaptándose a hogares de todo tipo.

La clave del cambio: escuchar lo que piden los clientes

Uno de los pilares del éxito de Mercadona ha sido siempre su capacidad para detectar lo que quiere su clientela antes de que lo pida. En este caso, el paso hacia un modelo de pescadería más funcional se basa en estudios de mercado que muestran un claro cambio en los hábitos de consumo. Los clientes prefieren formatos cómodos, listos para cocinar, y que les ahorren tiempo sin comprometer el sabor ni la calidad del producto.

Esta transformación no es sólo una decisión de eficiencia. También responde a una necesidad creciente de adaptar la experiencia de compra a los nuevos tiempos. Cada vez son más las personas que hacen la compra deprisa, de camino al trabajo o después de dejar a los niños en el colegio, y que valoran especialmente encontrar el pescado ya preparado, con un etiquetado claro y sin pasos intermedios.

Además, este modelo ayuda a optimizar recursos internos. Se reduce la carga de trabajo en mostrador, se evita el desperdicio de producto fresco no vendido en el día y se puede controlar mejor el stock, lo que permite una gestión más sostenible y eficiente en todos los sentidos.

Consejos para congelar correctamente el nuevo pescado envasado

Una de las preguntas más frecuentes ante este cambio es qué ocurre si queremos congelar el pescado envasado. La respuesta de Mercadona es clara: siempre que la etiqueta no indique que ha sido previamente descongelado, el producto puede congelarse sin problema. Eso sí, se recomienda sacar el pescado de la bandeja original y envolverlo en film transparente o en recipientes adecuados para congelación.

Este detalle es importante, ya que algunos de los pescados listos para llevar pueden haber sido previamente ultracongelados, en cuyo caso no deberían congelarse de nuevo. Por eso es fundamental leer con atención el etiquetado y seguir las indicaciones de conservación que la propia empresa incluye en cada envase. De esta forma, se garantiza que el pescado mantenga su sabor y propiedades nutricionales.

Para quienes no están acostumbrados a leer etiquetas, Mercadona también está trabajando en un sistema de información más visual y accesible, que facilite al máximo este tipo de decisiones. Porque si algo tiene claro la empresa es que facilitar el día a día al cliente es parte esencial de su filosofía.