El alcalde de Barcelona enfría el entusiasmo de Laporta con volver al Camp Nou: «No me hagáis avanzar…»

El alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, enfría el regreso del Barça al Camp Nou. Cuando Joan Laporta ya ha dicho que volverán a su estadio para la próxima temporada y que no seguirán más en el Olímpico de Montjuic, ahora el regidor de la ciudad no lo deja tan claro. No dice que no sea así, pero tampoco lo asegura.

«Tenemos unos compromisos con el club y el club con la ciudad y los cumpliremos y espero que todo vaya bien, pero no me hagáis avanzar decisiones o concreciones que se tienen que hacer conjuntamente», comentó Jaume Collboni cuando fue preguntado por el Camp Nou. Ese «pero» es clave: el alcalde de Barcelona no da al 100% hecho que el conjunto culé regrese para el mes de agosto.

Y esto es importante porque Joan Laporta sí dio por hecho que en esa fecha el Barcelona sí regresaría al Camp Nou. «La temporada que viene la jugaremos en el Spotify Camp Nou. Iremos allí y tendremos una temporada atípica en la que jugaremos a la par que terminamos de construir el estadio», comentó el presidente del Barcelona. Cabe recordar que regresar al Camp Nou no significa hacerlo al 100% de aforo, que eso está previsto para el verano de 2026, pero sí al menos jugar allí.

«El del Villarreal será el último partido en Montjuic», comentó también Laporta. Y ese duelo ante el Villarreal fue el pasado domingo, el penúltimo de Liga, el último como local del Barcelona en Liga. Pero a tenor de lo dicho por Collboni, ya eso no está tan claro. El alcalde de Barcelona (el Ayuntamiento, para ser más exactos) tiene que dar el ok a que el Barça regrese al Camp Nou y su máximo representante a falta de tres meses pone «peros».

Una de las opciones que tiene el Barcelona es pedir a la Liga que sus tres primeros partidos no los juegue como local, una fórmula que así ha sido con varios equipos en los últimos años, para que pueda tener más tiempo (cinco semanas extra, las tres primeras jornadas más el parón por selecciones) para avanzar con estas obras del Camp Nou. Eso sí, Laporta avanzó no sólo que el Barça jugaría la Liga de inicio en su estadio principal, sino también el Trofeo Joan Gamper, que se suele disputar a principios o mediados del mes de agosto.