No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Este proyecto cuenta con un equipo verdaderamente sorprendente y excepcional, por lo que cada vez son más los solteros que se animan a acudir al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado martes 20 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, pudimos conocer a Izumi, que sorprendió con Carlos Sobera al llegar con una cesta de huevos en la mano. De esta forma, explicó lo siguiente al presentador: «Tengo cuatro gallinas en casa, cada una con su nombre y las cuido». Fue entonces cuando, por sus rasgos, Sobera quiso preguntarle por su origen: «Mi madre es japonesa, pero nací en España».

Y añadió: «De mi nombre nunca se acuerda, me llaman Isuzu o Suzuki». Su objetivo en First Dates era encontrar «una chica maja, divertida, que tenga las ideas claras y que sepa ser romántica». Su cita para esa noche era Andrea, una empleada de la ONCE que llegaba desde Barcelona. Entre otras cuestiones, reconoció ser una apasionada del campo: «Lo adoro. Quiero una cabra y si alguien me la quiere regalar… Y tengo gallinas, pero no les pongo nombre porque cada vez que lo hago se me mueren». Nada más ver a Izumi, la soltera se quedó verdaderamente descolocada pero, aun así, admitió que le había llamado mucho la atención: «He visto asiáticos mucho más feos, me ha parecido guapo». Los dos coincidieron en su amor por el campo y por los animales, pero todo cambió de forma verdaderamente radical cuando dieron el paso de entrar en el terreno sexual.

Andrea no tuvo reparos a la hora de hacer una contundente confesión a Izumi: «No tengo ni idea de sexo, soy virgen». Lejos de que todo quede ahí, la soltera de First Dates continuó explicándose: «Es que no he encontrado a la persona perfecta. Me he cruzado con mucho listo, pero me gusta mucho la literatura erótica y sé del tema, pero solo la teoría».

Fue entonces cuando Izumi quiso confesar que trabajaba como azafato de vuelo, mientras se sorprendió al saber que su cita tenía una minusvalía en el brazo y que era de nacimiento. De ahí que, desde hace un tiempo, su profesión fuese vender cupones. Al terminar la cena, los solteros pasaron al reservado en busca de intimidad, donde bailaron y se dieron un beso inocente.

Algo que fascinó al azafato: «Misión cumplida», confesó. En la decisión final, Izumi confirmó que le gustaría tener una segunda cita con la catalana: «Me lo he pasado muy bien y se me ha hecho corto». Ella, por su parte, también estuvo de acuerdo en tener un nuevo encuentro fuera de las cámaras de First Dates: «Para probar y conocernos más».