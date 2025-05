No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que cuenta con un equipo excepcional y, además, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado lunes 19 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. En este ‘Especial Folklore’ pudimos conocer a Pablo, un soltero de 46 años que llegaba desde La Coruña. Entre otras cuestiones, reconoció sentirse como una persona verdaderamente generosa. Después de estar ocho años sin pareja, el gallego tenía muchas ganas de encontrar a su mitad: «Todos valoramos el físico. Soy deportista desde los siete años, y quiero que se cuide».

Su cita para esa noche era Jony, un empresario de 38 años que llegaba desde Vigo. Al conocer a Pablo, se quedó verdaderamente descolocado: «No me gusta nada. Está pinchado por todos lados. La cara en general, pero la boca… ¿En qué momento?». Pablo, por su parte, tuvo una opinión completamente diferente de su cita: «Es una persona atractiva, es guapo». Tras unas primeras palabras, el presentador de First Dates decidió acompañar a ambos hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Aunque lo intentó, Jony se vio incapaz de dejar de pensar en los labios de su cita: «Lleva ahí dos chorizos cebolleros como se dice en mi pueblo. No es mi tipo para nada». Pero todo se complicó aún más cuando Pablo dio pocos detalles de su profesión. «No cuenta mucho, es un poco misterioso», comentó el soltero ante las cámaras del equipo de First Dates.

Todo ello mientras Pablo quiso sincerarse sobre este asunto: «No me gusta que me hablen de dinero ni que me pregunten a qué te dedicas, porque me parece una de las mayores vulgaridades». Tan solo unos instantes después, Jony quiso saber cómo era su cita en la cama: «Tienes pinta de tranquilo». Él se sinceró: «No te creas, sorpresas te da la vida… La vida te da sorpresas», comentó Pablo, entre risas.

La cita siguió su curso y Jony cada vez tenía más claro que Pablo no era, ni de lejos, el amor de su vida. El de La Coruña, en cambio, estaba encantado con el de Vigo, y se lo hizo saber: «Para mí eres una persona en sus cabales y encantadora». Pero ese buen rollo por su parte desapareció cuando Jony decidió hablar de los retoques estéticos de su cita.

«Se te ve la cara cuidada. ¿Qué tienes tú? Aparte de los labios, que te los veo cuidaditos», preguntó. Pablo, ante las cámaras del equipo de First Dates, no dudó en mostrar su indignación: «Este tipo de preguntas no vienen al caso». En la recta final pasaron al reservado, donde Pablo intentó impresionar a su cita con una actuación musical.

«La intención la tiene, pero no lo veo yo. ¡Qué pereza máxima!», exclamó Jony. En la decisión final de First Dates, Pablo se mostró dispuesto a tener una segunda cita con el de Vigo, pero él no tardó en darle calabazas. Entre otras cuestiones, porque reconoció que no era, ni de lejos, su hombre ideal. ¡El amor no triunfó!