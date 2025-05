Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos y seguidos por la audiencia de Cuatro. Y es que, tras más de nueve años en emisión, cada vez son más los solteros que apuestan por encontrar a su media naranja con la ayuda del equipo de Carlos Sobera. Una aventura televisiva que, recientemente, Prieto quiso vivir de primera mano. No es su nombre real, pero debido a que todo el mundo lo llama así, se presentó de esta manera en el formato. Eso sí, dejó claro que ni estudia ni trabaja, pero «no soy nini».

Prieto se presentó en el formato como un emprendedor del barrio de Orcasitas, en Madrid. «Jarcoreta, cani o lo que quieras, pero aspiro a ser un pijo», comentó a su llegada. Su objetivo es triunfar en el mundo de la música para poder «mirarte por encima del hombre como me han hecho a mí toda la vida». Por otro lado, y respecto a pasado amoroso, señaló que tuvo una relación seria. Sin embargo, todo se vino abajo cuando se fue a trabajar a Ibiza el pasado verano. Una historia que le contó a Carlos Sobera, quien fue el encargado de recibirlo en su llegada al local.

«Mientras yo estaba en Ibiza, se estaba follando a mi mejor amigo aquí», le contó el soltero al comunicador respecto a su ex pareja. Al respecto, el comensal confesó que no le dolió tanto porque no estaba tan enamorado como pensaba. «Pero, tres días de mierda, los pasé», indicó. Asimismo, y antes de conocer a la joven que se convertiría en su cita, le contó al vasco que quería encontrar a una mujer abierta y, sobre todo, independiente.

Minutos después llegó María, la cita de Pietro. Sin embargo, la primera toma de contacto entre ambos no fue la esperada. Pues, al verla, el soltero ha pensado que no estaba tan delgada como a él le gustaría. Pero, a pesar de ello, ambos decidieron seguir conociéndose. De esta manera, el soltero le contó que su relación más larga había durado 2 meses. Un dato que dejó impactada a la joven, de mala manera.

Lejos de quedar ahí, Pietro le confesó que estaba buscando a alguien que le ayudara a cambiar su forma de ver el amor o a encontrar una aventura. «Me gustaría tener una folla amiga por ahí», le dijo. Unas declaraciones que no le hicieron nada de gracia a María. «A tu casa», opinó ella. Y es que, por mucho que intentaron encontrar un tema en común, solamente lograron coincidir en el hecho de que le habían sido infieles a sus ex parejas.

La tensa decisión final de ‘First Dates’

En la decisión final, Prieto le ha propuesto a su cita quedar otro día para salir de fiesta y dejarse fluir. Pero, María no lo tuvo claro. Un rechazo que llevó al soltero a pensar que ella no estaba preparada para tener una relación estable. «La que estoy estable soy yo…», comentó la soltera sin dar crédito. «Eres la menos amueblada de los dos y no va a malas», le dijo él.

«Yo por lo menos tengo estudios», replicó ella. «¿Eso te hace mejor persona? ¿Te digo yo lo que tengo?», le respondió él enfadado. Un tenso momento que estaba traspasando el límite de la cordialidad. «Corta que nos estamos llevando peor», le pidió el soltero al equipo de Cuatro. Sin embargo, y tras calamar las aguas, ambos se sinceraron. Prieto y María tienen claro que tienen diferentes visiones de ver la vida, pero ambos estuvieron de acuerdo en el hecho de que disfrutaron de la cita. Por ello, quisieron darse una segunda oportunidad para seguir conociéndose fuera del formato.