Acaba de llegar a Netflix y ha triunfado: la miniserie que vas a devorar en una tarde

En este mes de mayo se han estrenado en Netflix numerosas películas y series. Si bien la serie española Legado está ya en el Top10 de Netflix, hay otra ficción que está sorprendiendo a los usuarios de esta plataforma de streaming: La miniserie Franklin. El protagonista de esta nueva serie libanesa es un padre soltero que se dedica a las falsificaciones y que tiene que crear junto a su exesposa un billete de 100 dólares idéntico al que está en circulación para salvar la vida de su hija que está muy enferma. Para lograrlo se tiene que meter en el mundo de los bajos fondos del Líbano y pondrá su vida en peligro. Franklin es una interesante, dramática y original serie de solo de seis episodios de aproximadamente unos 45 minutos cada uno que puede ser una buena opción para un maratón de fin de semana ya que se puede ver en menos de 5 horas.

La serie Franklin ha sido dirigida por Hussein Al Menibawi, escrita por Cherine Khoury es un intenso drama de suspense que engancha desde el primer episodio. Aunque ha sido criticada por algunos espectadores debido a la inconsistencia de su trama y a algunos incomprensibles giros que los espectadores no entienden, también ha sido elogiada por la intensidad emocional de la historia y la buena interpretación de los actores protagonistas. La serie Franklin se está empezando a convertir en una de las vistas en varios países durante este mes de mayo, aunque todavía en España se acaba de estrenar en la plataforma de streaming Netflix.

Esta original serie libanesa ha contado en el reparto con los actores Daniella Rahme, Mohamad Al Ahmad, Tony Issa, Pierre Dagher y Youssef Haddad. Una buena serie para los que están buscando un drama en el que los protagonistas tienen que luchar por salvar la vida de su familia, aunque tomen decisiones que puedan ponerles en peligro.

Una intensa serie ambientada en el mundo del crimen que se rodó en Líbano en la que sus protagonistas están sometidos a un gran sufrimiento y deben tomar decisiones complicadas. Una compleja ficción en la que se exploran temas tan profundos como la culpa, la desesperación, la redención y la posibilidad de tener una segunda oportunidad en la vida.

¿De qué trata la serie dramática Franklin?

Como hemos explicado el protagonista de esta serie es un padre soltero que se dedica a las falsificaciones y debido a sus problemas debe trabajar junto a su expareja Yulia para crear un billete de 100 dólares idéntico al que está circulando y salvar a su hija de la muerte. Según la sinopsis de esta serie de Netflix: «Las facturas médicas se acumulan, y Adam siente la presión de perfeccionar su producto, mientras el aparentemente sencillo robo de Yulia se complica». Yulia es una mujer que se dedica a los robos de algo nivel y que le quiere ayudar a lograr el dinero que necesita.

Aunque Adam no quiere meterse en ningún lío, ya que su objetivo es solo pagar las facturas médicas de su hija. recibe el consejo de hacer negocios con el temido Al-Hashem, un líder criminal conocido por sus terribles métodos persuasivos. Adam se meterá en un buen lio y cuando Yulia aparece inesperadamente para ayudarle, no está dispuesto a olvidar el pasado. Un personaje llamado Mounir intentará controlar la conflictiva situación en la que se encuentran los protagonistas de esta serie, pero al final todo saldrá mal… ¿Logrará Adam salvar la vida de su hija enferma? ¿Se reconciliará con Yulia y la perdonará todo lo que ha hecho?

El reparto de esta serie de intriga

El actor Mohamad Al-Ahmad interpreta al falsificador Adam y la actriz Daniella Rahme a su ex pareja. Mohamad Al-Ahmad es un actor sirio al que se conoce por su trabajo en producciones como Till Death (2021), Bride of Beirut (2019) y Man and Three Days (2017). La actriz, bailarina y presentadora de televisión australiana de origen libanés Daniella Rahme es conocida por haber ganado la segunda temporada de Dancing with the Stars : Raqs el Noujoum. Ha trabajado como actriz en ficciones como Beirut City, Tango y The Writer, aunque es más conocida por sus facetas de presentadoras y bailarinas.

Además, en el reparto de la serie libanesa Franklin están también los actores Toni Issa que da vida al personaje de Zein, el detective de delitos financieros, Fayez Qazak como Mounir, Wissam Saliba, Youssef Haddad, Pierre Dagher, George Shalhoub, Khaled El Sayed, uno de los capos del mundo del crimen y Samara Nohram entre otros.

Además de esta serie libanesa, en la plataforma de streaming Netflix se han estrenado este mes de mayo otras muchas como Las cuatro estaciones, Un chico malo, Invisible, 9 meses, La realeza, Querido Hongrang, Por siempre (Forever), Malos pensamientos, Serpientes y escaleras, Apuesta o Machos de verdad, entre otras.