El pasado 7 de julio, la prensa del corazón se vio sorprendida con una inesperada noticia, como fue la de la muerte de Michu, ex pareja de José Fernando Ortega. Desde entonces, han salido a la luz numerosas informaciones sobre su enfermedad, pero también sobre el deseo de la fallecida respecto a quien le gustaría que se encargase de su hija Rocío, de 8 años, si ella llegase a faltar. Pero no todo queda ahí, ya que Inma y Tamara, madre y hermana de Michu, han concedido numerosas declaraciones a varios medios de comunicación para hacer saber su intención de quedarse con la pequeña. Y no solamente eso, sino que también han aprovechado cada ocasión que se le ha presentado para cargar contra la familia de Ortega Cano. Gloria Camila no solamente ha estallado en el programa Fiesta, sino también en TardeAR. De hecho, se ha mostrado contundente con el espacio presentado por Frank Blanco.

Todo sucedió el pasado miércoles 16 de julio, cuando Gloria Camila no dudó un solo segundo en mostrar su malestar y su decepción con el equipo de TardeAR. Y todo por lo sucedido tan solo un día antes, durante la entrevista a Tamara. Durante su paso por el programa, la hermana de Michu cargó contra la hija de Ortega Cano, asegurando que tenía «mucha maldad». Como es de esperar, la colaboradora de TardeAR no está dispuesta a seguir aguantando este tipo de situaciones, y mucho menos en el programa en el que colabora de forma habitual: «Estoy cabreada», comenzó diciendo. «Me molestó bastante que se permitiese que en mi puesto de trabajo me faltaran al respeto», reconoció, con total sinceridad y honestidad. Aun así, ha querido hacer hincapié que no se opone a que el programa invite a testimonios que nada tengan que ver con su versión. Pero, eso sí, tiene claro que hay límites que no deberían cruzarse.

«Me dolió. Yo soy compañera vuestra. Vengo aquí a trabajar con todas las ganas del mundo», aseguró Gloria Camila. Acto seguido, no dudó en añadir algo más: «Una cosa es que ella venga aquí a dar su versión o su opinión, y otra cosa es que se me falte al respeto y aquí se permita. Simplemente, eso», confesó.

Lejos de que todo quede ahí, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado reconoció que no le gustó en absoluto que sus compañeros se mostrasen cierta pasividad cuando la invitada se refirió a ella de forma despectiva: «No vi a nadie que le parase los pies. Sólo Cristina Tárrega, que en algún momento me defendió. Pero ya está».

Como no podía ser de otra manera, Frank Blanco quiso pronunciarse y explicar lo ocurrido tan solo un día antes. De esta manera, el presentador de TardeAR aseguró que trató de modular el tono de su invitada, aunque sin censurar su historia: «Yo mismo le pedí que no usara ciertos términos. Más allá de pedirle que no lo haga, poco podemos hacer».

Y añadió: «Yo mismo le dije que no conocía a la Gloria Camila de la que ella estaba hablando», recordó Frank. A pesar de su explicación, su compañera no se mostró convencida: «Como presentador no vi que la parases». Para tratar de calmar las aguas, el conductor de TardeAR volvió a pronunciarse: «Entonces tienes que volver a verlo». Y añadió: «Lamento que te sientas así, y lo entiendo».