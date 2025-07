Pitingo sorprende en ‘Gente Maravillosa’ con una reflexión sobre la fama: «Te das cuenta de que…»

Gente Maravillosa continúa conquistando a los espectadores de Canal Sur. El popular programa, presentado por Toñi Moreno, se ha convertido en uno de los indispensables del grupo de comunicación. Cada vez son más las personas que ven las historias que el formato tiene para contar. Además, y lejos de quedar ahí, recientemente, Pitingo se convirtió en uno de los grandes invitados. Un encuentro televisivo donde el cantaor hizo un breve repaso de su carrera profesional, realizó una reflexión del mundo de la fama y vio cómo había sido víctima de una cámara oculta. Una entrevista con la que no ha dejado indiferente.

Antonio Manuel Álvarez Vélez, conocido artísticamente como Pitingo, cuenta con una carrera profesional de más de 25 años. Una labor en el mundo de la música y la industria del entretenimiento donde ha llegado a conocer a artistas de la talla de Julio Iglesias, Manolo Escobar, Sam Moore o Gloria Estefan. Por ello, con este camino recorrido, podría decirse que ya tiene bastante experiencia en el mundo de la fama. «Yo me aferro a la verdad», aseguró en Gente Maravillosa. «Mis mejores amigos no forman parte de ese mundo», explicaba. «Cuando llevas tantos años, te das cuenta de que hay mucho plástico», agrega.

Pitingo ha explicado que la vida y el paso de los años le han enseñado que hay personas que «no son de verdad». Pero de todo tiene que haber en el mundo. «Al final, siempre estoy con los de toda la vida, los de mi entorno», confesaba el cantante. «Mi comadre, mi compadre, mis primos, son los que me ponen los pies en el suelo», señaló.

La presentadora de Canal Sur, entre pregunta y pregunta, quiso saber si alguien del entorno del invitado se impresionaba mucho por la gran popularidad que tiene. Pero, el cantaor fue honesto. «Yo estoy tranquilo con ellos», aseguró. «El mundo del glamour yo ya lo viví, y a mí me gusta ir en chanclas, con pantalón corto, camiseta de tirantes y mi bocadillo de mortadela y aceitunas», comentó entre risas.

La cámara oculta de ‘Gente Maravillosa’ a Pitingo

Como ya es sabido por los seguidores del programa, el equipo del formato se ha hecho muy popular por realizar bromas de cámara oculta a las celebridades de nuestro país. Por ello, ahora, ha sido el turno de Pitingo. De esta manera, se ha podido ver como dos señoras, actrices, se quejan porque no quieren estar cerca de un hombre que padece ictiosis.

Debido a que el señor se sienta cerca de ellas, le piden a la camarera que les cambie de sitio, le ponga un vaso de plástico y le dicen al hombre que esa mesa ya estaba reservada. Una serie de actitudes, comentarios y desplantes que eran presenciados por el cantaor. El artista no sabía que todo era el resultado de una broma del programa, por lo que creyó que todo lo que estaba pasando era verdad.

«Pues váyanse ustedes…. ¿no tienen un poquito de decencia? A mí no me molesta, tienen muchos prejuicios», le dijo el artista, muy molesto, a las mujeres. El hombre, también actor, le explica al cantaor que no quiere problemas. Pero, Pitingo le pide que se quede y, para conseguirlo, le propone cantar un fandango. Un gesto tan humilde, cercano y humano con el que ha conquistado a todos.