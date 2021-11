El paso de Pitingo por ‘MasterChef Celebrity’ le ha salido caro. El artista realizó varias trampas para que su amigo, David Bustamante se coronase como el ganador de la primera prueba de la noche, que daba paso a la final del programa.

Sin embargo, a pesar de que gracias a las trampas de Pitingo, David Bustamante grabó la prueba, en ‘MasterChef Celebrity’ las cámaras lo graban absolutamente todo. Por ello, durante la siguiente prueba, los jueces quitaron al artista su premio y en su lugar, se lo dieron a David Bustamante.

Aunque el artista asumió este hecho con un gran sentido del humor, los espectadores del programa no se lo tomaron tan bien, debido a que la organización benéfica a la que Bustamante había dado el dinero del premio de la prueba, se quedaría sin ese dinero.

No obstante, fue el propio David Bustamante el que aseguró que pondría de su bolsillo los 4000€ para la organización benéfica ‘Pequeño deseo’, a pesar de que los jueces le hubieran quitado el premio por las trampas realizadas por Pitingo.

Esto parece que no fue suficiente para los seguidores del formato de Shine Iberia, que a través de las redes sociales no dudaron en criticar a Pitingo por lo que había hecho. De esta forma, David Bustamante se vio obligado a sacar la cara por su amigo.

“Cuando se esta haciendo un programa de entretenimiento, y un amigo mío hace el esfuerzo de darme una sorpresa y venir a apoyarme y por ello sale escaldado, se me parte el corazón… Quien no sabe diferenciar entre lo que es el humor y la verdad mal vamos…! Dejemos de ser tan crueles! @pitingo es una bellísima persona y no! No me ha hecho perder dinero! Ha logrado que una fundación gane 4.000€ más! GRACIAS!”, escribió el artista en su cuenta de Instagram con la esperanza de que se termine la polémica.