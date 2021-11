Este lunes ‘MasterChef Celebrity’ vivió su esperada semifinal. Un programa que comenzó con una despedida, después de que Verónica Forqué regresase al plató para anunciar su abandono definitivo. “No puedo más”, expresó la concursante antes de abandonar las cocinas.

“Hay que ser coherente, procuro serlo, humilde y si no puedo más no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar”, señaló la actriz antes de despedirse de sus compañeros, asegurando que les apoyaría desde su casa.

Una despedida que no fue la única de la noche. Tras una última prueba muy reñida, en la que los aspirantes se enfrentaron a un reto de repostería, los jueces decidieron que cuatro concursantes pasarían a la final del concurso, que tendrá lugar el próximo lunes.

¡Felicidades @David_Busta! Ya eres finalista de la sexta edición de #MCCelebrity y te lo has ganado con trabajo y esfuerzo. ¡A por la batalla final! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/KNs3DVwgdt — MasterChef (@MasterChef_es) November 23, 2021

De esta forma, Belén López, David Bustamante, Miki Nadal y Juanma Castaño se batirán en duelo la próxima semana, pues solo uno de ellos se coronará como el ganador de la edición. Mientras que por otra parte, Carmina Barrios se convirtió en la expulsada de la noche.

Una despedida que dejó totalmente desolados a sus compañeros, al ser una de las concursantes más queridas de la edición. Sin embargo, la actriz se fue feliz por haber llegado tan lejos en ‘MasterChef Celebrity’, algo que nunca se habría imaginado.

“Llegar hasta aquí ha sido un triunfo, pero lo que más me ha emocionado es los valores que me dan. Creo que no me lo merezco, pero cuando ya me lo dicen tantas veces y con cariño es porque ellos lo sienten. Entonces yo creo que hasta me lo merezco, ahora me valoro», señaló Carmina durante su despedida.

Y añadió: «He tenido una experiencia tan bonita, me he olvidado de todo y estoy muy orgullosa. Os agradezco que me digáis tantas cosas bonitas y ahora empiezo a creer que valgo de verdad», antes de despedirse de sus compañeros y de los jueces del programa.