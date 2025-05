Austria, ganadora de Eurovisión 2025 con la canción ‘Wasted Love’

Austria ha ganado la 69ª edición de Eurovisión gracias a la canción Wasted Love interpretada por Johannes Pietsch. La gala, celebrada en el St. Jakobshalle de Basilea (Suiza). que ha destacado por un gran nivel de producción y una competición muy reñida entre el país vencedor y Israel, que triunfó con el voto popular y quedó en segunda posición. Melody, por su parte, ha quedado en el puesto 24, a pesar de dar una lección impecable de profesionalidad y arte.

Johannes Pietsch, más conocido artísticamente como JJ, ha sido el encargado de representar a Austria en Eurovisión 2025con el tema Wasted Love, una pieza de corte ópera-pop que se ha propuesto no dejar indiferente ni al jurado ni a televoto.

Tras el resultado de Kaleen en Malmö 2024, donde Austria terminó en el puesto 24º con We Will Rave, la expectativa en torno a JJ es alta. El artista ha compuesto una actuación centrada en la emoción vocal y la fusión entre lo clásico y lo contemporáneo, con un toque electrónico al final.

Un año más, la televisión austriaca, la ORF, ha optado por un sistema de elección interna. El cantante ha defendido en suelo suizo su propuesta Wasted Love, un tema que destaca la gran capacidad vocal del joven intérprete y que ellos mismos definen como ópera-pop.

Los fanáticos de la música seguramente lo reconozcan por el programa Starmania de la emisora pública de Austria (ORF), donde demostró su extraordinaria voz y llegó a la final del programa en 2021. Actualmente, el artista actúa en la Ópera Estatal de Viena y ha participado en numerosas producciones, entre ellas La flauta mágica, La muerte del amor, Tschick y muchas otras obras maestras clásicas. Fuera del escenario, continúa perfeccionando su arte estudiando música clásica en la reconocida Universidad Privada de Música y Arte de Viena (MUK).

Letra original de ‘Wasted Love’

I’m an ocean of love

And you’re scared of water

You don’t want to go under

So you let me go under

I reach out my hand

But you watch me grow distant

Drift out to the sea

And far away in an instant

You left me in the deep end

I’m drowning in my feelings

How do you not see that?

Now that you’re gone

All I have is wasted love

This wasted love

Now that you’re gone

Can’t fill my heart with wasted love

This wasted love

When you let me go

I barely stayed afloat

I’m floating all alone

Still I’m holding on to hope

Now that you’re gone

All I have is wasted love

This wasted love

Now that you’re gone

Can’t fill my heart with wasted love

This wasted love

Wasted love

This wasted love

(Wasted, wasted, wasted…)

Wasted love

Letra de la canción de Wasted Love, traducida al español

Soy un océano de amor

Y tú tienes miedo al agua

No quieres hundirte

Así que me dejas hundirme

Extiendo mi mano

Pero me ves alejarme

A la deriva en el mar

Y lejos en un instante

Me dejaste en el fondo

Me estoy hundiendo en mis sentimientos

¿Cómo es que no lo ves?

Ahora que te has ido

Todo lo que tengo es amor desperdiciado

Este amor desperdiciado

Ahora que te has ido

No puedo llenar mi corazón con amor desperdiciado

Este amor desperdiciado

Cuando me dejaste ir

Aún estuve a flote

Estoy flotando solo

Todavía me aferro a la esperanza

Ahora que te has ido

Todo lo que tengo es amor desperdiciado

Este amor desperdiciado

Ahora que te has ido

No puedo llenar mi corazón con amor desperdiciado

Este amor desperdiciado

Amor desperdiciado

Este amor desperdiciado

(Desperdiciado, desperdiciado, desperdiciado…)

Amor desperdiciado