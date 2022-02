Antonio Orozco sorprende a su hijo con una inesperada broma. El cantante no para de subir memes a Instagram y ha compartido un divertido vídeo que se ha hecho viral enseguida a través de redes sociales.

El intérprete está muy unido a su hijo Jan, de tan solo trece años. Ambos forman un equipo perfecto, y en palabras del padre, el pequeño tiene intención de seguir sus pasos. En su último disco, ‘Aviónica’, el joven es el compositor de una de las canciones, ‘Marea’. “Es un chico noble, con un buen corazón, su madre estaría muy orgullosa. Se está convirtiendo en lo que su madre querría”, desveló el catalán hace unos meses en una entrevista.

Antonio Orozco ha querido compartir a través de Instagram una pequeña broma. El video acumula miles de “me gustas” y comentarios. “Discúlpame, te tengo que hacer una pregunta: ‘¿no te duele la cara de ser tan lindo?’”, se escucha una voz en off durante el vídeo, en el que Jan intenta taparse la cara al darse cuenta de la broma que le estaba gastando su padre.

El cantante está convirtiendo sus videos en virales a base de memes y bromas. Otra de ellas la hizo hacia su hija Antonella, que nació en diciembre. “Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reguetonero y me pregunte: ‘oye ya tú sabe’ y que yo no sepa”, se puede escuchar la voz en off del catalán que va acompañada unas imágenes de la pequeña subida en su balancín mientras ella tiene su puño en la boca.

En enero, el intérprete sorprendió a todos sus seguidores de esta red social con una bonita fotografía de su bebé con los ojos bien abiertos. Desde que se ha convertido en el centro de su vida, el cantante no para de compartir todos los momentos divertidos que le ocurren a la familia.