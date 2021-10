Antonio Orozco, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los artistas más consagrados de la industria musical. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente tiene un grandísimo talento a la hora de componer, sino también para interpretar todas y cada una de sus canciones.

A principios de este mes de octubre, Antonio Orozco dio por finalizada la gira de presentación de ‘Aviónica’, su más reciente álbum. Sus más fieles seguidores tenían muchísimas ganas de verle sobre un escenario, y a la vista está que la espera ha merecido la pena. Después de todo, parece que el artista ya tiene más que preparado un nuevo proyecto.

Estamos hablando de uno de los más especiales de su trayectoria profesional. Lleva por título ‘Pedacitos de mí’, y se trata de una antología musical que ha querido resumir en un triple CD, que también cuenta con un doble vinilo. De esta manera, Antonio Orozco recopila esas 50 canciones que han marcado, de una manera u otra, su carrera.

#PedacitosDeMi y de ti y de ti y de ti ❤️ hemos preparado este proyecto con todo el cariño del mundo!

A partir de hoy puedes reservarlo ¡también firmado! Espero que lo disfrutéis tanto como he disfrutado yo preparándolo 😘

preventa ➡️ https://t.co/iqjdwJA1qX pic.twitter.com/2813XSvRaT — Antonio Orozco (@antoniorozco) October 22, 2021

Ya solo con el nombre de este proyecto, que hace referencia a ‘Estoy hecho de pedacitos de ti’, uno de sus mayores éxitos, ya nos da una idea de lo importante y especial que es. Un recorrido por toda su trayectoria discográfica donde no ha dudado en incluir, entre otros proyectos, aquellos temas que compartió con grandes referentes en la industria.

Algunos de ellos son Luis Fonsi, Karol G, David Bisbal, Malú, Alejandro Fernández o Lucie Silvas, entre otros. Este álbum viene acompañado con muchísimas fotografías del artista, así como las letras de las canciones que vienen incluidas. Lejos de que todo quede ahí, también podremos disfrutar de un texto que ha escrito el artista.

Tracklist de ‘Pedacitos de mí’, triple CD, de Antonio Orozco

CD 1

1. Entre Sobras Y Sobras Me Faltas

2. Mírate

3. Llegará

4. A Vuelos

5. Eres

6. Una Y Otra Vez

7. El Viaje

8. Temblando

9. Devuélveme La Vida

10. Por Pedir Pedí

11. Lo Que Tú Quieras Soy – Álbum Version

12. Llévatelo – Álbum Version

13. Moriré En El Intento

14. Hoy Será

15. Que Me Queda – Álbum Version

16. Te Esperaré

17. Y No Hay Manera – Álbum Version

CD 2

1. Estoy Hecho De Pedacitos De Ti – Álbum Version

2. Tú Me Das

3. Mi Héroe

4. Es Mi Soledad – Álbum Version

5. Dime Por Que

6. Ya Lo Sabes – Álbum Version

7. Rarezas

8. Irremediablemente Celos – Álbum Version

9. Es Tu Vida

10. Tan Lejos Y Tan Cerca – Álbum Version

11. Seis Segundos

12. Buscaré Y Descubriré

13. Quiero Ser – Álbum Version

14. La Cuestión

15. No Hay Más – Álbum Version

16. Hoy

17. Tantas Dudas

CD 3

1. Ya Lo Sabes – Antonio Orozco/ Luis Fonsi

2. El Amar No Es Querer

3. Tres Corazones – Álbum Version

4. Antonio Orozco/ Malú Devuélveme la vida

5. Giran Y Van

6. Dicen – Antonio Orozco/Karol G

7. Mírame Y Tócame – Álbum Version

8. Siempre Fue Mucho Más Fácil – Antonio Orozco/ David Bisbal

9. Volver A Empezar

10. Estoy hecho de pedacitos de ti – Antonio Orozco/ Alejandro Fernández

11. Te Necesito Más Que Nunca – Álbum Version

12. Si Quieres Hablamos

13. Pídeme

14. Hoy Todo Va Al Revés – Antonio Orozco / Tote King

15. What You’re made of – Antonio Orozco/ Lucie Silva

16. Siempre Imperfectos

Tracklist de ‘Pedacitos de mí’, doble vinilo, de Antonio Orozco

LP 1

Cara A

1. Entre Sobras Y Sobras Me Faltas

2. Mírate

3. Llegará

4. A Vuelos

5. Eres

6. Una Y Otra Vez

Cara B

1. El Viaje

2. Temblando

3. Devuélveme La Vida

4. Por Pedir Pedí

5. Lo Que Tú Quieras Soy – Álbum Version

6. Llévatelo – Álbum Version

LP 2

Cara A

1. Moriré En El Intento

2. Hoy Será

3. Que Me Queda – Álbum Version

4. Te Esperaré

5. Estoy Hecho De Pedacitos De Ti – Álbum Version

6. Tú Me Das

Cara B

1. Mi Héroe

2. Es Mi Soledad – Álbum Version

3. Dime Por Que

4. Ya Lo Sabes – Álbum Version

5. Rarezas