Antonio Orozco, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los artistas más queridos y reconocidos de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. A pesar de todo, los últimos años no han sido para nada fáciles para él a nivel personal. Recordemos que, después de nada más y nada menos que siete años sin parar de trabajar, el artista se vio obligado a parar su agenda y centrarse en su salud. Es más, se le recomendó un tratamiento psicológico en el que se mezclaba la buena alimentación y el deporte, para tratar de curar todas y cada una de las heridas del pasado. No podemos olvidar que uno de los golpes más duros que ha recibido en su vida fue en 2017, cuando Susana Prat, uno de los grandes amores de su vida y madre de su hijo, falleció. Sin duda, esta pérdida supuso un antes y un después en su vida.

Cómo él mismo ha confesado en numerosas ocasiones, desde la muerte de Susana Prat, su vida se sumió en un profundo caos. En una entrevista concedida a nuestros compañeros de LOS40, Antonio Orozco no ha dudado un solo segundo en sincerarse sobre esta etapa de su vida: «Hacía años que Susana y yo no estábamos juntos y, sin embargo, era la mejor persona y mi mejor amiga. Cuando la perdí, no sólo perdí a la madre de mi hijo… perdí el horizonte, lo perdí todo». Lejos de que todo quede ahí, el reconocido artista quiso ir mucho más allá a la hora de recordar a Susana, a quien considera como una de las personas más importantes que han pasado por su vida: «Nos ayudábamos en los momentos verdaderamente importantes». Pero no todo quedó ahí, ya que el cantante dio el significativo paso de compartir muchos más detalles sobre esta etapa de su vida.

«Cuando se marchó, y supongo que esto le habrá pasado a todo el mundo que ha perdido a alguien, lo que más me costó fue acostumbrarme a que no sonara el teléfono. Yo sólo recibía llamadas de ella», confesó Orozco a LOS40. Y añadió, sobre cómo su hijo afrontó la pérdida de su madre: «Era una constante en la educación de Jan y ha sido superbonito en este tiempo recordarlo así».

Lejos de que todo quede ahí, Antonio Orozco ha querido hacer hincapié en que, aunque Susana Prat no esté físicamente, su legado sí que está presente. De hecho, es lo que le ha llevado a educar a su hijo en común, Jan, de la manera en la que ella siempre había soñado: «Cuento con ella para todo», aseguró.

«Cuando me preguntan cómo he educado al niño así, siempre digo que, en realidad, le ha educado su madre, porque cada vez que tengo que decirle algo, siempre pienso qué le diría Susana», confesó. Es más que evidente que, después de este duro golpe, Antonio no lo ha pasado nada bien pero, poco a poco, parece estar encontrando el camino para continuar con su vida sin ella.