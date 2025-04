El Hormiguero ha cerrado su semana con un pleno de victorias sobre La Revuelta, siendo este jueves la de mayor distancia con la de Broncano y los suyos. La visita de Antonio Orozco reunió al 16.6 % y 2.099.000 de espectadores, mientras que María Patiño y Belén Esteban solamente pudieron congregar en La 1 al 10.7 % y 1.350.000 de televidentes. Ante esos más de dos millones de personas, el cantante catalán se sinceró sobre sus problemas de salud mental y la ayuda que necesitó para poder superarlos.

El mítico juez de La Voz está en este 2025 de enhorabuena, ya que publica nuevo disco, titulado El tiempo no vale oro, una frase que ha tenido que escuchar muchas veces y contra la que ha querido luchar con sus canciones. «La gente dice: Date prisa, que el tiempo es oro. Y yo creo que eso lo debió de inventar una superficie comercial o algo así porque el tiempo no es oro. Ya le gustaría algo oro ser tiempo», le ha dicho a Pablo Motos. «Es lo único con lo que no se puede negociar en la vida. Lo que más te acerca a la felicidad es ser consciente de que el tiempo lo tienes que disfrutar al máximo. Y eso es lo que cuenta este disco», así ha explicado a los espectadores la motivación que ha tenido a la hora de escribir las canciones que se pueden escuchar en este trabajo.

Este trabajo llega después de un duro proceso, que en el mes de febrero de 2024 le hizo tocar fondo durante un concierto en Bruselas. Allí, completamente agotado, con fiebre y con 30 kilos de más, se dio cuenta de que lo que estaba sufriendo no era solo cansancio, ya que había algo más que le estaba pasando y que no estaba sabiendo reconocer.

En ese momento decidió pedir ayuda, algo a lo que hasta ese momento se había negado, pero viendo que sus compañeros de profesión tuvieron buenas experiencias en terapia, pues decidió probar. «Cuando un psicólogo, en veinte minutos, pudo darme soluciones a problemas que yo llevada veinte años sin poder solucionar, pensé por qué no lo había hecho antes», así lamenta haber tomado demasiado tarde esa decisión.

Aprovechando el espacio, el invitado de El Hormiguero ha querido lanzar un mensaje sobre la importancia de cuidar la salud mental: «Son problemas que se tienen que solucionar desde muy adentro y que tienes que hacerlo con la ayuda de gente que está capacitada para deshacer nudos que tú no eres capaz de deshacer».

«Cuando fui por primera vez a una sesión con el psicólogo, fue como cuando me pusieron las lentillas por primera vez. Entonces pensé: ‘Ah, pero ¿se veía así?’ De repente veía cosas que no me acordaba», una comparación con la que ha querido que todo el mundo entienda la importancia que ha tenido en su vida.

En este proceso también ha llegado a bajar de peso, después de superar los 100 kilos sobre la báscula. «La cosa es que uno no come porque tiene hambre, uno come o bebe o sale o grita porque hay algo dentro de ti que no te deja descansar. Le llaman ansiedad o estrés. He escrito una canción, No vencedores ni vencidos, que habla de cuando te toca luchar contra la ansiedad», de esta manera ha conseguido poner de nuevo su vida en orden, un proceso que también ha querido mostrar en un documental, que sus fans también podrán ver.