Antonio David Flores reaparece en escena y vuelve a estar en el centro de la polémica. Tras meses desaparecido y alejado de los focos de las cámaras, el excolaborador de ‘Sálvame’ se ha desplazado hasta los juzgados de la Calle Princesa de Madrid para tener un fuerte cara a cara con todos aquellos que han hablado mal de él desde la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, siendo Jorge Javier Vázquez uno de los primeros en acudir a la citación judicial.

Recordemos que en primer lugar, el marido de Olga Moreno demandó a ‘La Fábrica de la Tele’, la que fuera su productora, por despido improcedente sin ni siquiera demostrar la presunción de inocencia y posteriormente vinieron el resto de demandas individuales a los involucrados. Un encuentro donde a la salida de los juzgados ambos declararon que todo había salido bien, pero Antonio David Flores dejó a todos sin palabras al lanzar un inesperado mensaje a su exmujer, Rocío Carrasco.

A pesar de todo lo sucedido y todo lo dicho, el excolaborador televisivo ha declarado a los medios de comunicación allí presentes que le gustaría que hubiese un posible acercamiento entre sus hijos y su exmujer. De hecho, ha reconocido que, desde siempre, es su mayor deseo. “Yo lo he dicho siempre. Lo he mantenido siempre”, ha dicho. Unas palabras que no dejaron indiferente a nadie.

Un deseo que podría cambiar durante la emisión de la segunda docuserie de la hija de Rocío Jurado, ‘En el nombre de Rocío’, que se estrenará el próximo otoño y donde posiblemente el nombre de Antonio David Flores vuelva a salir a la palestra en algún momento. Además, lo que está claro es que Rocío Carrasco no quiere tener un acercamiento con sus hijos, de momento, ya que ha declarado en numerosas ocasiones que no se siente preparada para ello.