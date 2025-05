Antonia San Juan confiesa en ‘La Revuelta’ el dinero que tiene en el banco

El pasado lunes 5 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de ver en el famoso sofá a una invitada de lujo, como es Antonia San Juan. La actriz que durante años dio vida a Estela Reynolds en La que se avecina se ha pasado por el Teatro Príncipe Gran Vía para presentar su nuevo proyecto, que lleva por título Lo carga el diablo. No solamente habló de esta película, sino también de su trayectoria profesional. Así pues, Antonia San Juan acabó confesando el verdadero motivo por el que puso punto y final a su etapa en La que se avecina tras varias temporadas. Es más, aclaró que no se trataba de una cuestión económica: «No fue por dinero, la relación con Laura y con Alberto era excepcional».

Eso sí, la canaria llegó a entrever que se trataba de algo que no estaba dispuesta a soportar: «En La que se avecina había cosas, que nunca las he hablado, ni las voy a hablar. A toro pasado, yo no quiero conflictuarme con nada. A mi edad, quiero tener una vida tranquila, sana y no quiero conflictos». Lejos de que todo quede ahí, la actriz quiso ir mucho más allá: «Si no hubiera tenido otra cosa, hubiera tenido que comerme una situación que a mí no me gustaba». El programa siguió su curso y, en un momento dado, David Broncano comunicó a su invitada en La Revuelta que iba a hacerle las preguntas clásicas. Así pues, el presentador quiso saber cuánto tenía Antonia San Juan en el banco. Ella no dudó en sincerarse: «A mí no me han dado muchas oportunidades. Las marcas no han contado conmigo, no he hecho anuncios de publicidad».

Por si fuera poco, la invitada de La Revuelta ha reconocido que, a lo largo de su trayectoria profesional, no le han ofrecido hacer muchas series y películas pero, aun así, reconoce haber sido «muy lista» a la hora de gastarse sus ahorros: «Tengo sentimiento de finitud, si me muero se lo queda mi sobrino».

De ahí que tenga algo muy claro: «Por eso el bolso que me apetece me lo compro, si me apetece ir a comer a un sitio bueno, me lo gasto». Lejos de que todo quede ahí, Antonia San Juan ha querido hacer hincapié en que es muy consciente de que, cuando se muera, lo único que le espera «es un cajón».

Por ese mismo motivo, no quiere ser derrochadora pero tampoco pretende cortarse a la hora de darse ciertos ‘caprichos’ si así lo desea. Eso sí, tras estas declaraciones, la que fuese actriz de La que se avecina ha querido confesar a David Broncano la cantidad de dinero que tiene en el banco: «Un millón de euros escasos». ¡Espectacular!