Las ficciones españolas gustan al público, y las cifras lo demuestran a la perfección. A lo largo de los últimos años, la audiencia ha sido testigo del estreno de numerosas producciones que han aterrizado en la pequeña pantalla con el objetivo de amenizar las jornadas del público. Numerosas ficciones, de todo tipo de géneros, que han hecho historia de una u otra manera. Pero, si de series legendarias hablamos, una de las grandes inamovibles es, sin lugar a duda, La que se avecina. Una trama creada por los hermanos Caballero que, a pesar de haber estado más de una década en antena, continúa brillando con luz propia.

La que se avecina es sinónimo de éxito, y sus 15 temporadas lo reflejan a la perfección. Pero, no todo es color de rosa en el mundo de la fama y la popularidad. Recientemente, Petra Martínez, actriz conocida por dar vida al personaje de Doña Fina en la ficción, acudió como invitada al pódcast Mister Chaise Longe, de su compañero Nacho González, Koke en la serie española. Un encuentro entre compañeros de reparto y amigos donde la artista se sinceró, como nunca antes. Y es que, entre tema y tema, la artista, de 80 años, confesó que hubo un momento en el que pensó abandonar la producción debido a la repercusión social negativa que estaba teniendo su personaje.

«Me quise ir de La que se avecina porque cuando llegué me ponían verde en redes», confesó Petra Martínez. Por su parte, Nacho Guerreros comprendió perfectamente lo que sintió su compañera e invitada. Pues, lo nuevo siempre genera inquietud, también en el ámbito artístico.

«Es verdad que cuando llegaste tuviste cierto conflicto, quizá con el público, que es verdad que a veces no te acepta porque está acostumbrado a ver a ciertos actores y cuando viene un personaje nuevo que lo rompe todo… Te costó un poco, ¿no?», le preguntó él. Una cuestión que la artista respondió con sinceridad.

Petra Martínez, al creador de ‘La que se avecina’: «Me voy porque voy a jorobar la serie»

«Sí. Me dijo alguien que en las redes, que yo no tenía ni redes ni Instagram ni narices, pero me dijo: ‘Te están poniendo verde’. Entonces yo fui a Alberto Caballero y le dije ‘Alberto, me voy’», explicó. Ante ello, la artista contó que su decisión no fue impulsiva. Por el contrario, y como buena profesional que es, no quería que la poca simpatía de su personaje terminara pasando factura al éxito de la ficción.

«Me voy porque voy a jorobar la serie y que yo no quiero que esto se vaya al… que me voy», desvela que dijo al creador. Pero, Alberto Caballero confiaba plenamente en ella y en el desarrollo de los acontecimientos. Por ello, se mostró firme. «Ya verás como te querrán», le respondió él. Lo que está claro es que Alberto Caballero no iba nada mal desencaminado. Doña Fina se ha convertido en uno de los personajes más queridos por los seguidores de la serie, tanto, que ya lleva nueve temporadas a sus espaldas.