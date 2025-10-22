Anita Williams reacciona tras hacerse público su intercambio de mensajes con Montoya: «¿Qué pasa?»

La pasada noche del 21 de octubre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes All Stars. Un encuentro televisivo donde la audiencia tuvo la oportunidad de ver todo lo acontecido en la isla durante las últimas horas, que no ha sido poco. Además, se realizó una nueva ceremonia de salvación y el famoso juego de La mesa de las tentaciones. Un conjunto de situaciones con las que la organización no dejó indiferente a nadie. Eso sí, entre tema y tema, Jorge Javier Vázquez se acercó a Anita Williams para realizarle la pregunta del momento. Y es que, en el programa de El tiempo justo se reveló una información bastante particular del estado sentimental de la catalana.

La colaboradora Alexia Rivas comentó en exclusiva en el programa que hay un vídeo de Anita Williams que demostraría que habría vuelto con su ex pareja más mediática y polémica, Montoya. Como es bien sabido por todos, los jóvenes han protagonizado muchos desencuentros en televisión, tanto durante sus participaciones en La isla de las tentaciones como en Supervivientes 2025. Por ello, el hecho de que se haya filtrado una nueva información de ambos no ha dejado indiferente a nadie. Pues, al parecer, la catalana acudió al concierto de Andy y Lucas y allí vieron que estaba hablando con Montoya por el móvil. Un contacto que, según han revelado, tenía guardado como «el amor de mi vida».

«Me hago eco de una información que han contado esta tarde en El tiempo justo de Joaquín Prat a cerca de tu estado sentimental», comenzó diciéndole Jorge Javier Vázquez a la catalana. «Ay, Jorge. De verdad, no», le respondía ella. Anita Williams no tenía ni idea de cuáles eran las intenciones del presentador.

Por ello, no pudo evitar ocultar su cara de incomodidad. Seguidamente, Terelu Campos, que se encontraba en el plató, fue la encargada de le retransmite cuál ha sido la exclusiva. Una información que dejaba a la joven, de 28 años, completamente seria. «A ver, no le he cambiado el nombre, básicamente. ¿Y qué pasa?», comentó.

Unas palabras con las que ha confirmado la información que se ha dado en El tiempo justo. Ante ello, la colaboradora no reveló qué tipo de conversación estaba teniendo con el sevillano. Pero, el hecho de que siga guardando a Montoya como «el amor de mi vida», es bastante revelador. Eso sí, la tajante respuesta de la catalana pilló por sorpresa al presentador de Telecinco.

Jorge Javier Vázquez, al escucharla tan seria y directa, optó por recular y dirigirse al centro del plató. Fue entonces cuando intentó aligerar el ambiente y aplicar un poco de humor a la situación. «Llegados a este punto, tienen más problemas Andy y Lucas que tú con Montoya», le dijo. Unas palabras con las que se ganaba el aplauso de todos los presentes. Y es que, como se ha confirmado, el dúo español no está atravesando su mejor momento.