Un soltero de ‘First Dates’, contundente: «Pedro Sánchez está traicionando a lo español»

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, First Dates se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado martes 21 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates. De esta forma, tuvieron la oportunidad de conocer a Juan, un peón de obra jubilado de 66 años que llegaba desde Jaén, y lo hizo con una sorprendente confesión: «Yo voto a VOX. Defiendo nuestra España, nuestras tradiciones, el trabajo para el español… Todo lo español». Entre otras cuestiones, reconoció que era aficionado al senderismo y que le fascinan las pirámides de Egipto: «Lo hicieron seres de otro mundo».

De ahí que estuviese convencido de que existían los extraterrestres: «Pienso que pueden estar entre nosotros y meterse en las grandes élites para dominar el mundo». Pero no todo quedó ahí, puesto que Juan sorprendió al equipo de First Dates con otra confesión: «Pedro Sánchez es un extraterrestre porque quiere acabar con el país. Se ha vendido a todo el mundo y no me gusta su actitud. Está traicionando a lo español». Su cita para esa noche era Mayte, una modista jubilada de 69 años que llegaba desde Granada. No tardó en confesar que su amor platónico es Julio Iglesias: «He estado en dos conciertos. Me faltó subirme al escenario y besarle. Estoy enamorada de Julio Iglesias en silencio». La primera impresión de los comensales fue bastante dispar. «Quería un hombre más alto y con pelo», comentó la andaluza, mientras él fue más allá: «Me he quedado alucinado».

Poco después, Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando Juan quiso alabar el físico de Mayte. «Mira que me vas a poner nerviosa y yo no lo estaba», comentó la comensal. Él continúa fascinado con su cita: «Es atractiva, me encanta. Es muy femenina».

Por si fuera poco, no tardaron en descubrir que los dos estaban buscando lo mismo, que era una relación sentimental seria. A pesar de todo, lo cierto es que la granadina no había sentido esa química que tanto buscaba: «Qué pena que no me haya gustado… Es mi hombre porque es romántico, es como yo, pero es que no me ha gustado nada».

Todo se complicó aún más cuando Mayte descubrió que su cita no había viajado mucho al extranjero: «Me da pena, pero entre que no tiene dinero, es bajito, no tiene pelo y vive en Jaén…». Pero no todo quedó ahí, puesto que la comensal quiso saber si su cita era feminista. Él tiró de sinceridad: «No me gustan los extremos ni las fanáticas. Yo político no soy, pero me gustan mis tradiciones, lo español».

«Del PSOE creo que no es y a mí eso no me ha gustado porque yo sí que lo soy», expresó la andaluza. En la decisión final de First Dates, Juan se mostró dispuesto a tener una segunda cita con Mayte. A pesar de todo, ella no dudó un solo segundo en rechazar tener otro encuentro con él al no haber sentido ningún tipo de atracción. ¡El amor no triunfó!