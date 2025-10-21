Un soltero de ‘First Dates’ rechaza a su cita por su físico: «No voy a darle esperanzas a la pobre»

El pasado lunes, 20 de octubre, las puertas del restaurante de First Dates se abrieron con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos por los espectadores de Cuatro. Y es que, lleva ya casi una década en emisión. Por ello, fueron testigos de la particular cita entre Mar y Carlos. La soltera, de 57 años, es originaria de Vigo y acudió al programa con el objetivo de encontrar a su media naranja. Teniendo en cuenta que fue la primera en llegar al local, fue recibida por el presentador Carlos Sobera.

Entre tema y tema, la soltera le confesó al comunicador cuál era su requisito de cara a su cita. «Que no sea ingeniero. Todos andan detrás de mí y no me gusta nada», indicó. Pues, tal y como explicó, su ex marido ejercía esta profesión. Debido a que su matrimonio no acabó de la manera que le hubiera gustado, acabó por cogerle cierta manía a la profesión. Asimismo, a nivel personal, explicó que adoptó a 2 niños de Etiopía, a los que cuidó hasta que se hicieron mayores y decidieron irse de casa. «Cuando se fueron me quedé sola. Síndrome de nido vacío se llama», comentó.

Mar solo quiere una pareja con la que compartir sus días. Por ello, puso sus ilusiones en manos del equipo de First Dates. Teniendo en cuenta sus requisitos, la organización del programa le presentó a Carlos, de 56 años. El soltero se presentó como un director de transformación digital, de Madrid. Pero, el primer encuentro entre ambos no fue el esperado.

Y es que, nada más verlo, Mar ya supo que le gustaba. «Me encanta», dijo a las cámaras del formato. Sin embargo, Carlos, por su parte, indicó que ella no era el tipo de mujer que andaba buscando. Pues, no cumplía con sus requisitos de belleza. Pero, a pesar de ello, los solteros estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose. Por ello, se trasladaron hasta su mesa en el restaurante.

Poco a poco, los solteros hablaron de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde, curiosamente, a pesar de la buena conexión, Carlos seguía rechazando a su cita por su físico. «Tampoco me llama especialmente la atención», señalaba. «No es una persona con la que a mí me gustaría encajar», agregó en uno de los totales.

Carlos sentencia a Mar en la decisión final de ‘First Dates’

Asimismo, respecto a su físico, el soltero no tuvo reparos en comentar, en privado, que parecía más mayor y que él aparenta ser más joven que ella. «El aspecto físico que ella muestra no es el estándar que yo tengo en mente», comentó. Además, confesó que Mar le parecía un «un poco hipócrita» al querer buscar pareja por sentirse sola.

«Tampoco voy a generarle esperanzas a la pobre», comentó. Por ello, tras pagarle la cena a su cita, fue directo en la decisión final de First Dates. «Me encanta. No me pudisteis traer a una persona mejor», opinó la soltera. Y es que, ella estaba encantada con el buen trato que había recibido de su cita. Pero, para su sorpresa, él la rechazó. «Sería un hipócrita si te dijera que esto iría a algún lado», sentenció.