Ángel Cristo Jr hace una advertencia a Arantxa del Sol: «Que cuente lo que pasó en la lancha»

El pasado jueves 9 de mayo pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera tan concreta, hemos podido conocer el nombre del nuevo expulsado de la edición pero, a su vez, quiénes son los nuevos nominados. Debemos tener en cuenta que, tras disputar el juego de líder, fuimos testigos de cómo Ángel Cristo Jr se hizo con el collar de Playa Condena, mientras que Torres se hizo con el de Playa Olimpo.

En palapa, todos y cada uno de los concursantes tuvieron la oportunidad de nominar a uno de sus compañeros de equipo. Pero nadie imaginaba lo que iba a ocurrir después de que el hijo de Bárbara Rey diese a conocer su nominado directo como líder.

Tras escoger a Gorka para estar en esa temida lista, y hacerlo «porque sí» como él mismo confirmó, Jorge Javier Vázquez preguntó a Ángel Cristo Jr si tenía algo más que decir respecto a esa nominación. Su respuesta dejó a todos sin palabras: «No tiene nada que ver, pero mis valores son el honor, el valor, la lealtad. ¿Cuáles son los tuyos, Arantxa? Cuenta lo que pasó en la lancha».

En pantalla, podíamos ver cómo Arantxa del Sol no tardaba en reaccionar a las palabras de su ex compañero en Supervivientes 2024. Como era de esperar, todo el mundo se quedó completamente descolocado, incluido el propio Jorge Javier Vázquez. Tanto es así que no tardó en preguntar al concursante: «¿Qué es lo de la lancha? Con esto sí que me he perdido».

Fue entonces cuando el hijo de Bárbara Rey decidió insistir: «Que cuente lo que pasó en la lancha». Al tratarse de la parte final de la gala, el equipo de Supervivientes 2024 se había quedado sin tiempo para dedicárselo a esta auténtica bomba que Ángel Cristo Jr había decidido soltar en directo.

Arantxa del Sol se ve las caras con Carmen Borrego tras Supervivientes 2024

A pesar de que la primera entrevista de la presentadora tras el reality fue en Supervivientes: Tierra de Nadie, el pasado jueves también pudo hablar con Jorge Javier Vázquez. Y no solamente con él, sino también con ex compañeros como Carmen Borrego, con quien no acabó de conectar durante el concurso.

Fue entonces cuando Arantxa del Sol aprovechó la ocasión que se le presentó para sincerarse como nunca con la hija de María Teresa Campos, haciéndole saber lo que más le dolió de ella. «Nos dimos un abrazo, hablamos muchas cosas y me entero de que cuando llegas a España lo primero que haces es meterte conmigo y decir que yo me creía que esto era otra cosa y que no estaba preparada para hacer un reality», aseguró Arantxa del Sol.

Carmen Borrego, por su parte, se sinceró sobre lo mal que lo pasó el día que entró en plató tras su aventura en Honduras: «No te voy a mentir. Me gustaría que me dieras un voto de confianza porque solo ocurrió un día y quiero que alguien te explique en las condiciones que entré en este plató. He cambiado, esa noche entré muy nerviosa».

Arantxa seguía sin entender qué le había ocurrido exactamente, por lo que Jorge Javier Vázquez decidió contárselo: «Sale en una revista una exclusiva de su hijo y su nuera poniendo verde a Carmen». La hija de Carmen Borrego volvió a dirigirse a la ex concursante de Supervivientes 2024: «Reconozco que me equivoqué esa noche contigo, te pido disculpas, pero después creo que he hecho todo lo contrario».