Una de las noticias que más ha marcado esta semana, desde su inicio, fue la confirmación de la separación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez tan solo cuatro meses después de su boda en La Graciosa. Un hecho que muy pocos esperaban que sucediera, ya que la sobrina de la tonadillera llevaba semana sufriendo esta situación en silencio.

Tanto el lunes como el martes, Anabel Pantoja acudió a su puesto de trabajo en ‘Sálvame’. Con su vestido de novia de testigo, la joven ha relatado las razones por las que ha tomado esta complicada decisión. Y no solamente eso, sino cómo vivió la manera en la que ese amor se fue esfumando poco a poco.

Nada más arrancar el programa, reconoció que “hay ruptura”. Además, dejó claro que esta situación se dio después de un durísimo suceso personal que “me marca y lo vivo sola”. Para poder explicarse, la joven dio algunos detalles de esa conversación que tuvo con Omar Sánchez hace un par de días, algo que supuso la ruptura más que definitiva.

Anabel Pantoja, a punto de romperse, amenaza con abandonar el plató de @salvameoficial https://t.co/Xd4BZaH63c — Telecinco (@telecincoes) February 1, 2022

“La despedida fue hace dos días, fue una despedida dura”, reconoció la sobrina de Isabel Pantoja a Jorge Javier Vázquez. A pesar de lo que se haya dicho, ella deja claro que los dos se esforzaron mucho para poder salvar la relación o, al menos, terminar esta etapa de sus vidas con un buen sabor de boca.

“Quise que fuera buena y creo que lo conseguí, y él también porque a pesar de tener roto el corazón, él me quiere y tiene unos valores increíbles”, aseguraba, visiblemente emocionada. De esta manera, recordaba muchas cuestiones maravillosas que ha vivido y que la acompañarán siempre: “’Le dije: ‘Mira lo bueno, acuérdate de cuando me conociste, que no quería enamorarme porque estaba rota. Y tú mismo conseguiste que dejara mi mundo y me instalara aquí’”.

Tras este doloroso adiós, Anabel Pantoja no dudó en darle un pequeño consejo a su ya exmarido: “Nos dimos un abrazo y le dije que se cuidara mucho de toda la gente que se le iba a acercar”. Una vez ha dado este drástico paso, la colaboradora cree que debe regresar a su casa: “Tengo pánico, tengo pavor de entrar en esa casa pero lo voy a hacer. (…) Como me ha aconsejado la Merche, lo importante es estar bien yo, es lo que me ha enseñado, pero quién sabe si en el futuro me reencontraré con Omar”. Sea como sea, Anabel ha tomado una decisión muy valiente.