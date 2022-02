El pasado lunes 31 de enero pudimos ser partícipes de uno de los momentos más duros para Anabel Pantoja en ‘Sálvame’. Tras varios rumores, la colaboradora ha querido confirmar en su programa que ha roto su relación con Omar Sánchez, con quien contrajo matrimonio hace tan solo cuatro meses.

La andaluza, en un primer momento, se pronunció en el programa ‘Sálvame Lemon Tea’ presentado por María Patiño y Terelu Campos. “Entiendo que para vosotros haya sido un shock, para mí no lo ha sido”, comenzó diciendo la protagonista de la historia. Es más, añadió: “Llevo aquí dos semanas y ya lo habíamos dejado, y nadie se ha enterado”.

Ante la expectación que había generado este asunto, Anabel Pantoja quiso dar algún que otro detalle más: “He sido yo la que ha tomado la decisión, pero no existe una tercera persona por parte de ninguno de los dos”. De esta manera, zanjaba cualquier tipo de duda sobre si ella habría tomado esta decisión tras haber conocido a alguien más.

Más tarde, en ‘Sálvame Naranja’, Anabel Pantoja tuvo la oportunidad de explicarse mucho más junto a Jorge Javier Vázquez. Su objetivo era sincerarse y poder despejar todas las dudas que pudiera haber respecto a esta ruptura: “Quería empezar dando las gracias al programa porque lo estáis haciendo muy bien y me estáis haciendo fácil algo tan difícil”.

Acto seguido, la sobrina de Isabel Pantoja comenzó a contar qué ha ocurrido: “A la vuelta de ‘Supervivientes’ veía todo muy dormido, pero la que no ha estado a la altura he sido yo”. Además, aseguró que “la boda se forma porque mi madre quiere venir. No llegamos en plenitud, yo por mi parte estaba en un 60%, por lo que me cargué la boda al hombro”.

Por si fuera poco, Anabel Pantoja fue más allá: “A mí me pasó algo muy personal justo después de la boda y me marca. Pese a eso, seguimos pa’lante, pero ya empiezo a notarme rara”. Jorge Javier Vázquez quiso saber si hablaron de lo que estaba sucediendo, y la colaboradora respondió: “Yo hablé con él y le dije que no pasaba nada, que nuestra relación estaba parada. Nos distanciamos, teníamos nuevos amigos y nuevos proyectos”. Eso sí, dejó claro que “él ha luchado lo más grande”. Parece que, a pesar de los esfuerzos por mantener su relación, los dos han comenzado a tomar caminos por separado.